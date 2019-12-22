DP World Yarımca’dan Vali Aksoy’a ziyaret

Cumhurbaşkanlığı önderliğinde ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yönetiminde 2018 yılında Sıfır Atık Eylem Planının paydaşı olmak amacıyla “Kocaeli Çöpüne Sahip Çıkıyor” projesi kapsamında; Kocaeli Valiliği, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile DP World Yarımca Kocaeli ili Çevre Koruma Vakfı ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı arasında protokol imzalandı.

AKSOY’A BİLGİ VERİLDİ

DP World Yarımca CEO’su Kris Adams, DP World Yarımca Ticaret ve Kurumsal İletişim Müdürü Gökhan Yurteken ile Çöpüne Sahip Çık Vakfı Genel Müdürü Emrah Bilge, Valimiz Hüseyin Aksoy’u ziyaret ederek, proje ile ilgili imzalanan protokol çerçevesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi sunumunda bulundu.

BAŞARILAR DİLEDİ

Vali Hüseyin Aksoy ise DP World Yarımca CEO’su Kris Adams, DP World Yarımca Ticaret ve Kurumsal İletişim Müdürü Gökhan Yurteken ile Çöpüne Sahip Çık Vakfı Genel Müdürü Emrah Bilge’ye çalışmalarında başarılar dileyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

İSRAFIN ÖNLENMESİ

İmzalanan Protokol kapsamında; İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokulların 3. sınıf öğrencilerine israfın önlenmesi, çöp ve ayrıştırma/geri dönüşüm konusunda deneyimle farkındalık oluşturulması planlanmış olup, bu kapsamda 3. Sınıfları okutan gönüllü öğretmenlere çöp ve çevre duyarlılığı konularında eğitimler planlanmış ve 120 civarında 3.ncü sınıfları okutan gönüllü sınıf öğretmenlerimize Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından hazırlanan içerikler ve materyaller ile Gebze, Körfez ve İzmit bölgelerinde eğitimler verilmiştir.

ÇÖPÜ SIFIRLA

Proje kapsamında, öğrencilerin çöp konusundaki farkındalıkları Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü tarafından hazırlanan “ön test” ile ölçülecek olup, 12 etkinlik ve “Çöpü Sıfırla” kart oyunu uygulamasının sonunda “son test” uygulanacaktır. Eğitimler sonunda öğrencilere çöpün ne olduğu, üretilen çöpün doğru yere atılmasının önemi, atık geri dönüşüm süreçlerinin işleyişleri konularında farkındalıkların arttırılarak, tutum değişimi yaşamaları beklenmektedir. Projenin Ocak 2020’den itibaren ilimiz genelindeki tüm 3. sınıf öğrencilerine uygulanması planlanmaktadır.

AKSOY’A ZİYARETLER

Vali Hüseyin Aksoy’a seri ziyaretler devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye Emekli Subaylar Derneği Kocaeli Koordinatörü ve Gölcük Şube Başkanı Mehmet Metin Akyol ile yönetim kurulu üyeleri, Geleneksel El Sanatları Kültür Mirasını Koruma Yayma Yaşatma Dernek Başkanı Yasemin Akbulut ile yönetim kurulu üyeleri, Körfez 15 Temmuz Millet İradesi Derneği Başkanı Sadettin Türe ve Başkan Yardımcısı İlker Akdemir, Kocaeli Sanayici ve İşadamları Dernek Başkanı Atalay Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Kastamonu Dernek Başkanı Deniz Ünal, Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mustafa Taşpınar ve beraberindeki yeni yönetimi, Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi sunumunda bulundular.

AKSOY’DAN ZİYARET

Vali Hüseyin Aksoy, önceki gün Körfez’de gerçekleştireceği muhtarlar toplantısı öncesi Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin’i ziyaret etti. Kaymakam Bilgin, Vali Aksoy’a ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.