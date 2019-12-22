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Akkurt Grup, Gemlik Acıbadem’i de satın aldı

Nisan 2018’de Yalova’da, Temmuz 2018’de Orhangazi’de Cerrahi Tıp Merkezi satın alan AKKURT Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt, önceki gün de Gemlik’teki Acıbadem Cerrahi Tıp Merkezi'ni bünyesine kattı
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Derince Galaksi AVM ve Ramada Plaza İzmit Otel’nin sahibi Kocaelili işadamı, AKKURT Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt, geçen yıl girdiği sağlık sektöründe, üçüncü tesisi de bünyesine kattı. Kemalettin Akkurt, Bursa Gemlik’te bulunan Özel Acıbadem Cerrahi Tıp Merkezi’ni satın aldı. Acıbadem ile AKKURT Grup arasındaki satış sözleşmesi, önceki gün İstanbul’da imzalandı.

Kemalettin Akkurt, geçen yıl nisan ayında, Yalova’nın en büyük özel hastanesi olan 203 yatak kapasiteli Özel Atakent Hastanesi’ni satın alarak sektöre girmişti.  Akkurt, 2018 yılı Temmuz ayında da, Bursa Orhangazi’de bulunan Özel Zeytin Cerrahi Tıp Merkezi’ni satın almıştı. Son satın almayla Akkurt Grup bünyesindeki sağlık tesisi sayısı üç oldu. Akkurt, üç tesisin de “ATAKENT” adıyla işletileceğini söyledi. 

NİSAN 2018’DE YALOVA’DAKİ HASTANENİN DEVRİNİ ALDI

TEMMUZ 20008’DE ORHANGAZİ’DEKİ CERRAHİ TIP MERKEZİNİ SATIN ALDI

CUMARTESİ GÜNÜ DE GEMLİK’TEKİ ACIBADEM TIP MERKEZİ'Nİ BÜNYESİNE KATTI

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