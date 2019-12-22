Akkurt Grup, Gemlik Acıbadem’i de satın aldı

Derince Galaksi AVM ve Ramada Plaza İzmit Otel’nin sahibi Kocaelili işadamı, AKKURT Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt, geçen yıl girdiği sağlık sektöründe, üçüncü tesisi de bünyesine kattı. Kemalettin Akkurt, Bursa Gemlik’te bulunan Özel Acıbadem Cerrahi Tıp Merkezi’ni satın aldı. Acıbadem ile AKKURT Grup arasındaki satış sözleşmesi, önceki gün İstanbul’da imzalandı.
Kemalettin Akkurt, geçen yıl nisan ayında, Yalova’nın en büyük özel hastanesi olan 203 yatak kapasiteli Özel Atakent Hastanesi’ni satın alarak sektöre girmişti. Akkurt, 2018 yılı Temmuz ayında da, Bursa Orhangazi’de bulunan Özel Zeytin Cerrahi Tıp Merkezi’ni satın almıştı. Son satın almayla Akkurt Grup bünyesindeki sağlık tesisi sayısı üç oldu. Akkurt, üç tesisin de “ATAKENT” adıyla işletileceğini söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz