Alınan bilgiye göre Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Gönül Sokakta ikamet eden Ahmet Umurbek (50) bahçedeki ağacı keserken ağaç gövdesinin üzerine devrilmesi sonucu yaralandı. Ağacın altında kalan Umurbek’in yardımına çevredeki komşuları koştu. Komşuların müdahalesi sonucu ağacın altından çıkartılan Ahmet Umurbek, çağrılam ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan Umurbek’in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Bugün 21:14 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 21:35 TSİ
Kestiği ağacın altında kaldı, komşuları kurtardı
Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesinde evinin bahçesindeki ağacı kesmek isteyen kişi, kestiği ağacın altında kalarak yaralandı. Komşuları tarafından kurtarılan şahıs, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz