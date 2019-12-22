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Kestiği ağacın altında kaldı, komşuları kurtardı

Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesinde evinin bahçesindeki ağacı kesmek isteyen kişi, kestiği ağacın altında kalarak yaralandı. Komşuları tarafından kurtarılan şahıs, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Gönül Sokakta ikamet eden Ahmet Umurbek (50) bahçedeki ağacı keserken ağaç gövdesinin üzerine devrilmesi sonucu yaralandı. Ağacın altında kalan Umurbek’in yardımına çevredeki komşuları koştu. Komşuların müdahalesi sonucu ağacın altından çıkartılan Ahmet Umurbek, çağrılam ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan Umurbek’in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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