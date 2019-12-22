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7 milyon işçinin gözü kulağı burada!

Yaklaşık 7 milyon işçi, Asgari Ücret Tespit Komisyonundan çıkacak kararı bekliyor. 2020 yılında uygulanacak asgari ücret bu hafta belli olacak.
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Asgari ücrette zam pazarlığı sürerken gözler, yeni asgari ücretin belirleneceği son toplantıya çevrildi. Komsiyon, dördüncü ve son toplantısını Salı ya da Çarşamba günü yapacak. 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak  asgari ücret bu toplantıda netleşecek.

"JESTİMİZİ YAPARIZ"

Cuma günü asgari ücretle ilgili bir soruyu yanıtlayan Erdoğan, asgari ücretliye müjde verdi. Erdoğan, "İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız." değerlendirmesinde bulundu.

TÜİK: AYLIK GIDA HARCAMASI 2 BİN 331 LİRA

TÜİK, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı. Bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL olarak belirlendi. Bu rakam orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde ise bin 940 TL olarak hesaplandı.

Ancak işçi sendikaları, bunun kabul edilmeyeceğini vurguluyor. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK ortak ses yükseltti ve asgari ücret için alt sınırı açıkladı. İşçi sendikaları 2020 yılı için asgari ücretin en az 2 bin 578 lira olmasını istiyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 3 toplantı yaptı.

Komisyonun dördüncü toplantısının ardından yeni asgari ücret belli olacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 20 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.


Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor. (TRT Haber)

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