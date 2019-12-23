Silahla oynarken arkadaşını vurdu, tutuklandı!

Olay, dün öğlen saatlerinde İzmit Kadıköy Mahallesi Güvercin Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatı katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batuhan Demirhan adlı 17 yaşındaki genç 2 arkadaşıyla birlikte T.K.'yi (17) evine ders çalışmaya çağırdı. Ders arasında kahvaltı yapan gençlerden T.K., Batuhan Demirhan'ın babasına ait silahla oynamaya başladı. Bir anda ateş alan silahtan çıkan kurşunun isabet ettiği Batuhan Demirhan kanlar içinde yere yığılınca diğer arkadaşları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Batuhan Demirhan, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bilinci kapalı bir şekilde hastaneye getirilen ağır yaralı genç, burada yapılan tüm müdahalede rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Babasına ait silahla oynarken kazayla arkadaşını öldüren T.K. adlı genç ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen T.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorumlar
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Kubilay - Bu çocuk değil babası suçludur ve o baba ömür boyu çıkmasın cezaevinden 2 ay sonra gurur duyacak oğluyla ceza yatıyor diye erkeklik malzemesi yapacak kendince evde silah bulundurmak ne demek gitti 2 tane gül gibi genç yazık çok yazık
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