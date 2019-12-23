Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:21 TSİ- Gündem G: Bugün 09:24 TSİ

Son dakika! Erdoğan MTV’de indirim yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2020 yılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) zam oranını yüzde 22.58'den yüzde 12'ye çekerek indirim yapma yetkisini kullandı.
mask

Yeniden değerleme oranına göre değerli kağıtlara, vergilere ve trafik cezalarına gelecek zamlar belli oldu. Buna göre ehliyete, pasaporta ve trafik cezalarına yüzde 22.58 zam gelecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı ile indirime gidildi. Yüzde 22.58 artması beklenen MTV oranı yüzde 12 oldu. MTV artış oranında 10.58 puan indirime gidildi.

Bugün 09:21 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(3)
03

Ramiz Karaeski - Allah razı olsun Cumhurbaşkanı MTV sini akepe genel başkanının insafına bırakmadı:)

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Aralık 11:31
02

Tekin 41 - ZAMLARLA YAPILAN INDIRIM FAZLASIYLA GERI ALINIR.HIC MERAK ETMEYIN.BU PLAGI COK DINLEDIK.GORECEGIZ ASGARI UCRETE NE ZAM GELECEK.KASIKLA VERIP KUREKLE GERI ALIRLAR.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Aralık 10:13
01

Lazo - PADİŞAHIMIZ EFENDİMİZ LÜTFETMIŞLER.PADİŞAHIM ÇOK YAŞA.BEN ZATEN İŞE AT İLE GİDİYORUM.ONADA VERGİ ÇIKMASIN SONRA

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Aralık 09:47
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

İzmit Belediyesi, emeklileri unutmadı mask
İzmit Belediyesi, emeklileri unutmadı
Necati Aktaş hayatını kaybetti mask
Necati Aktaş hayatını kaybetti
Yerli otomobilin kamuflajlı görüntüsü ortaya çıktı mask
Yerli otomobilin kamuflajlı görüntüsü ortaya çıktı
 Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi mask
 Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi
KO-MEK yetimin başını okşadı, bağrına bastı mask
KO-MEK yetimin başını okşadı, bağrına bastı
Türkiye'nin Akademi Ödülleri'ni kazananlar belli oldu mask
Türkiye'nin Akademi Ödülleri'ni kazananlar belli oldu
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit'te feci ölüm! mask
İzmit'te feci ölüm!
İzmit’te korkunç manzara mask
İzmit’te korkunç manzara
Böyle sahtekarlık görülmedi mask
Böyle sahtekarlık görülmedi
KOÜ'lü öğrencilerden tepki! mask
KOÜ'lü öğrencilerden tepki!
Fenalaşıp yere düştü, hayatını kaybetti! mask
Fenalaşıp yere düştü, hayatını kaybetti!
Görenler gözlerine inanamadı! Devasa büyüklükte... mask
Görenler gözlerine inanamadı! Devasa büyüklükte...

GALERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi! mask
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi!
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor mask
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti mask
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti! mask
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti!
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu mask
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL