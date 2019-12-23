Yeniden değerleme oranına göre değerli kağıtlara, vergilere ve trafik cezalarına gelecek zamlar belli oldu. Buna göre ehliyete, pasaporta ve trafik cezalarına yüzde 22.58 zam gelecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı ile indirime gidildi. Yüzde 22.58 artması beklenen MTV oranı yüzde 12 oldu. MTV artış oranında 10.58 puan indirime gidildi.
Bugün 09:21 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 09:24 TSİ
Son dakika! Erdoğan MTV’de indirim yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2020 yılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) zam oranını yüzde 22.58'den yüzde 12'ye çekerek indirim yapma yetkisini kullandı.
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Yorumlar
(3 )
Ramiz Karaeski - Allah razı olsun Cumhurbaşkanı MTV sini akepe genel başkanının insafına bırakmadı:)
Tekin 41 - ZAMLARLA YAPILAN INDIRIM FAZLASIYLA GERI ALINIR.HIC MERAK ETMEYIN.BU PLAGI COK DINLEDIK.GORECEGIZ ASGARI UCRETE NE ZAM GELECEK.KASIKLA VERIP KUREKLE GERI ALIRLAR.
Lazo - PADİŞAHIMIZ EFENDİMİZ LÜTFETMIŞLER.PADİŞAHIM ÇOK YAŞA.BEN ZATEN İŞE AT İLE GİDİYORUM.ONADA VERGİ ÇIKMASIN SONRA
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