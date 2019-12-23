Son dakika! Erdoğan MTV’de indirim yaptı

Yeniden değerleme oranına göre değerli kağıtlara, vergilere ve trafik cezalarına gelecek zamlar belli oldu. Buna göre ehliyete, pasaporta ve trafik cezalarına yüzde 22.58 zam gelecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı ile indirime gidildi. Yüzde 22.58 artması beklenen MTV oranı yüzde 12 oldu. MTV artış oranında 10.58 puan indirime gidildi.