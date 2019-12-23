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 Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi

Kocaeli'de etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle Karamürsel-Hereke arasındaki vapur seferlerine ara verildi.
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Kocaeli'de dün geceden itibaren etkili olan kuvvetli lodos etkisini sabah saatlerinde de sürdürdü. Kuvvetli lodos nedeniyle kentte küçük çaplı olumsuzluklar meydana gelirken deniz seferlerinde de aksama oldu. Aşırı lodos nedeniyle Karamürsel-Hereke arasındaki deniz yolcu taşımacılığı yapan vapur seferleri saat 11.00'a kadar durduruldu.

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