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Lastik-İş'ten önemli açıklama

Lastik-İş Sendikası, yaklaşık 6 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi taslağını işverene sundu. Genel Başkan Sarı, yarın(Salı) açıklama yapacak
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Pirelli, Brisa, Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında ve destek hizmetlerinde çalışan yaklaşık 6 bin işçinin gözü kulağı, toplu iş sözleşmesinde. Eşit işe eşit ücret başta olmak üzere işçilerin talebi olan birçok maddenin korunduğu ve üzerine işçi lehine yeni maddelerin eklendiği taslakla ilgili Lastik-iş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı, yarın bir basın toplantısı düzenleyerek kamuoyuna taslağı anlatacak.

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