Lastik-İş'ten önemli açıklama

Pirelli, Brisa, Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında ve destek hizmetlerinde çalışan yaklaşık 6 bin işçinin gözü kulağı, toplu iş sözleşmesinde. Eşit işe eşit ücret başta olmak üzere işçilerin talebi olan birçok maddenin korunduğu ve üzerine işçi lehine yeni maddelerin eklendiği taslakla ilgili Lastik-iş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı, yarın bir basın toplantısı düzenleyerek kamuoyuna taslağı anlatacak.