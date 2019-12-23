Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:58 TSİ- Gündem G: Bugün 10:00 TSİ

KO-MEK yetimin başını okşadı, bağrına bastı

İHH’lı yetim çocuklar, KO-MEK Mutfağı’nda muhteşem bir gün geçirdi
mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları bir eğitim kurumu olmanın yanı sıra bizi biz yapan değerlere verdiği önemle gönüllerde taht kuruyor. Vefa Projesi’yle, Kocaeli’nin yanı sıra ülkenin dört bir yanına yardım elini uzatan KO-MEK, bizlere emanet olan yetim çocuklara da aynı hassasiyeti gösteriyor. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı’nda kalan 16 yetim çocuk, KO-MEK Mutfağı’nda ağırlandı. Börekler, pastalar, poğaçalar pişiren yetim çocuklar, KO-MEK’in şefkati ve misafirperverliğinde muhteşem bir gün geçirdi.

İHH’LI ÇOCUKLAR KO-MEK’TE

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım (İHH) Vakfı’nda kalan 16 yetim çocuk, KO-MEK Mehmet Ali Paşa Kurs Merkezi’ne konuk oldu. Çocuklar için, kurs merkezi içindeki KO-MEK Mutfağı’nda eğlenceli bir etkinlik düzenlendi. Yetim çocuklar mutfakta kendi elleriyle cupcakeler, börekler ve poğaçalar yaptı. Çocuklar özellikle cupcakeleri süslerken eğlenceli anlar yaşadı.

ŞARKILAR SÖYLEDİLER, ŞİİRLER OKUDULAR

Yapılan ürünler daha sonra KO-MEK Mutfak branşı usta öğreticileri tarafından fırına verildi. Bekleme süresinde ise eğlenceli anlar yaşanmaya devam etti. Şarkılar söyleyen şiirler okuyan çocuklara, KO-MEK usta öğreticileri eşlik etti.

BALON HER ÇOCUĞU SEVİNDİRİR

Öte yandan KO-MEK usta öğreticileri ziyaretçileri için minik hediyeler vermeyi ihmal etmedi. Çeşitli kırtasiye malzemeleri hediye edilen çocuklar, en fazla aldıkları balonlara sevindi.

ELLERİYLE YAPTILAR, AFİYETLE YEDİLER

Mutlu anlar çocukların elleriyle yaptıkları yiyeceklerin fırından çıkmasıyla devam etti. Yaptıkları yiyecekleri KO-MEK Ailesiyle yiyen çocuklar, sevginin ve birlikteliğin her şeyin üstesinden gelebileceğini bir kez daha kanıtladı. KO-MEK Mutfak Branşı usta öğreticileri de yaptıkları muhteşem bir pastayı çocuklarla birlikte kesti.

KO-MEK’İ VE BU GÜNÜ UNUTMAYACAKLAR

Çocuklara eşlik eden İHH yetkilileri, çocuklar için düzenlenen anlamlı ve renkli etkinlik için KO-MEK Ailesine teşekkür etti. Yetkililer, bir yetimin başının okşanmasının anlamına atıf yaparak, çocukların bu günü ve KO-MEK’i hiçbir zaman unutmayacaklarına olan inançlarını dile getirdi.

Bugün 09:58 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İnternetten yemek siparişinde patlama yaşandı! mask
İnternetten yemek siparişinde patlama yaşandı!
Kocaeli'de 430 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 430 firma eleman arıyor
İzmit Belediyesi, emeklileri unutmadı mask
İzmit Belediyesi, emeklileri unutmadı
Yerli otomobilin kamuflajlı görüntüsü ortaya çıktı mask
Yerli otomobilin kamuflajlı görüntüsü ortaya çıktı
 Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi mask
 Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi
Mevlana, Kocaeli'de anıldı mask
Mevlana, Kocaeli'de anıldı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit'te feci ölüm! mask
İzmit'te feci ölüm!
İzmit’te korkunç manzara mask
İzmit’te korkunç manzara
Böyle sahtekarlık görülmedi mask
Böyle sahtekarlık görülmedi
KOÜ'lü öğrencilerden tepki! mask
KOÜ'lü öğrencilerden tepki!
Fenalaşıp yere düştü, hayatını kaybetti! mask
Fenalaşıp yere düştü, hayatını kaybetti!
Görenler gözlerine inanamadı! Devasa büyüklükte... mask
Görenler gözlerine inanamadı! Devasa büyüklükte...

GALERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi! mask
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi!
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor mask
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti mask
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti! mask
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti!
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu mask
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL