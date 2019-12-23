2020 yılının rengi klasik mavi Tergan'da yerini aldı

Dünya renk otoritesi olarak bilinen ve trend renkleri belirleyen Pantone, 2020 yılının rengi olarak “klasik mavi” rengini belirledi. Güven telkin eden zarifve sade tarzı temsil eden klasik mavi rengi, Tergan’ın 2020 Kış kadın ve erkekkoleksiyonunda yerini alıyor. Tergan’ın hem spor hem de şık kombinlere uygun ayakkabı ve çanta modelleri, ince detaylarıyla kadın ve erkeklerin kış tarzına hareket katıyor.