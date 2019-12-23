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2020 yılının rengi klasik mavi Tergan'da yerini aldı

Tergan 2020 Kış koleksiyonu, Pantone’nin 2020 yılı rengi olarak belirlediği “Klasik Mavi” rengiyle tarzını göstermek isteyen erkek ve kadınların birinci tercihi oluyor. Günbatımında gökyüzünün aldığı renkten ilham alınarak belirlenen “klasik mavi” rengi, Tergan’la kombinlerinize zarafeti ve sadeliği taşıyor.
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Dünya renk otoritesi olarak bilinen ve trend renkleri belirleyen Pantone, 2020 yılının rengi olarak “klasik mavi” rengini belirledi. Güven telkin eden zarifve sade tarzı temsil eden klasik mavi rengi, Tergan’ın 2020 Kış kadın ve erkekkoleksiyonunda yerini alıyor. Tergan’ın hem spor hem de şık kombinlere uygun ayakkabı ve çanta modelleri, ince detaylarıyla kadın ve erkeklerin kış tarzına hareket katıyor.

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