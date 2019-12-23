Dünya renk otoritesi olarak bilinen ve trend renkleri belirleyen Pantone, 2020 yılının rengi olarak “klasik mavi” rengini belirledi. Güven telkin eden zarifve sade tarzı temsil eden klasik mavi rengi, Tergan’ın 2020 Kış kadın ve erkekkoleksiyonunda yerini alıyor. Tergan’ın hem spor hem de şık kombinlere uygun ayakkabı ve çanta modelleri, ince detaylarıyla kadın ve erkeklerin kış tarzına hareket katıyor.
Bugün 10:09 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 10:12 TSİ
2020 yılının rengi klasik mavi Tergan'da yerini aldı
Tergan 2020 Kış koleksiyonu, Pantone’nin 2020 yılı rengi olarak belirlediği “Klasik Mavi” rengiyle tarzını göstermek isteyen erkek ve kadınların birinci tercihi oluyor. Günbatımında gökyüzünün aldığı renkten ilham alınarak belirlenen “klasik mavi” rengi, Tergan’la kombinlerinize zarafeti ve sadeliği taşıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz