Konak Hastanesinden 4. İşyeri Hekimleri Sempozyumu

Sağlıkta marka olmuş ve güncel, kaliteli, erişilebilir ve etik sağlık hizmeti sunan Özel Konak Hastanesi'nin Kocaeli Sanayi Odasında düzenlediği 4. İşyeri Hekimleri Sempozyumu yoğun ilgili ile karşılandı. Her sempozyumda farklı bir tema ile, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği konusunda konunun uzman hocaları ile iş yeri hekimlerini bir araya getiren Konak Hastanesinin bu yıl ki teması Endüstriyel Toksikoloji oldu.

Konak Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kazım GÜNDOĞDU, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uzm.Dr. Yüksel Ağca,Yönetim Kurulu Üyesi Sevgi GÜNDOĞDU, Başhekim Uzm. Dr. Özlem BİLGİNve İdari Direktör Özlem KUYRUKLUev sahipliğinde gerçekleştirilen4. İşyeri HekimleriSempozyumunda, Doç.Dr. Engin Tutkun, Dr. Özkan Kaan Karadağ tarafından Endüstriyel Maruziyetlerde İş Sağlığı, Meslek hastalıkları gibi konular konunun uzman hocaları tarafından ele alınmıştır.

"KOCAELİ AĞIR SANAYİ BÖLGESİ"

Kocaeli Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen sempozyumda konuşan Konak Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kazım Gündoğdu; sanayide kullanılan kimyasal maddelerin iş ve çevre sağlığındaki etkilerinin çok önemli bir konu olduğunu, Kocaeli’nin yoğun ağır sanayi bölgesi olduğu düşünüldüğünde toksik kimyasal maddelerin zararlı etkilerinden korunmada başta sağlık kurumları ve çalışanları olmak üzere tüm bireylere önemli görevler düştüğünü ifade etti. Gündoğdu; işyerlerinde kullanılabilen toksik kimyasal maddelerin insan sağlığı üzerine bilinen ve halen araştırılmakta olan birçok zararlı etkilerinin bulunmakta olduğunu, mevcut imkanların butoksik maddelerin tanınması, korunması ve tedavisinde gerek laboratuvar gerekse medikal tedavi aşamasında zaman zaman yetersiz kaldığını belirtti.

"KONAK HASTANESİ OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Gündoğdu sözlerine şöyle devam etti; ‘Konak hastanesi olarak 4. sünü düzenlediğimiz İş Yeri Hekimleri Sempozyumumuz ile Endüstriyel Toksikoloji konusunda ki hassasiyetimizi iş yeri hekimleri ile paylaşmak, bu noktada korunma tanı ve tedavide Konak Hastanesi olarak üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istedik.1995’te kurulduğumuz ilk günden beri vizyonumuz gereği hizmet mükemmelliği ve sosyal sorumluluk projeleriyle fark yaratan, bilimsel ve akademik uygulamaları ile öncü; herkes için sağlık ilkesini, sağlığın her alanında hayata geçiren uluslararası bir marka olmayı amaçladık.Bu noktada sanayi şehri Kocaeli’de iş ve işçi sağlığı konusunda da gerek çalışan sağlığı tarama programlarımız, gerek iş kazalarına 7/24 müdahalelerimiz ile hem çalışanlarımızın, hem iş yeri hekimlerimizin hem de küçük orta büyük ölçekte tüm sanayi işletmelerinin yanında olduk.

"SAS KALİTE BELGESİNİ KAZANMIŞ HASTANEYİZ"

Konak Hastanesi'nin kadrolarındaki büyümeye de dikkat çeken Gündoğdu, Şu an 500’e yakın tıbbi ve idari kadromuzla Bölgemizde sağlığın her alanında hastalarımıza etik, kaliteli, güncel ve erişilebilir hizmet ilkesi ile çalışıyoruz. Biz hastalarımıza ve topluma mümkün olan en iyi, en güvenilir, en ekonomik sağlık hizmetini sunmayı amaçladık. Sağlık bakanlığı tarafından verilen SAS kalite belgesini almaya hak kazanmış 3 özel hastanesinden biri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz diyerek sözlerine devam etti.

AMACIMIZ 'FARKINDALIK YARATMAK'

"Tabi 2019 yılında hastanemizin kalite belgesi almasının yanı sıra, bir diğer önemli gelişme de, Konak Hastaneleri yönetim kurulunun ayrılması oldu. Konak Hastaneleri kurulduğu günden beri çok ortaklı bir sağlık kurumu idi. Takdir edersiniz ki çok ortaklılık zor zanaat. Aile olarak büyüdük, doğal olarak aile büyüyünce ayrılık getirdi. Masaya oturup centilmence el sıkıştık ve ayrıldık. İsim marka ve patent hakkı İzmit Konak Hastanesinde kaldı. Ortaklık yapımız sadeleşti. Konak Hastanesi, Gündoğdu ailesi, Kardiyoloji Uzm.Dr. Yüksel Ağca, Op. Dr. Erkan Türköz, Op.Dr. Ümit Ali Malçok ve Fikret Çimen olarak güncelleşti.

Eski ortaklarımız, 2. yılın sonuna doğru yeni bir isim ile hizmet vermeye başlayacaklar. Hayırlı olsun, yolları açık olsun. Bizler bu kentin markası olarak halkımıza kaliteli, erişilebilir, güncel sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Amacımız bu bayrağı her gün daha yukarılara taşımak, farkındalık yaratmak’ diyerek Gündoğdu, sözlerini noktaladı."

Sempozyumda konuşan Konak Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özlem Bilgin şunları söyledi:

‘Etik, kaliteli, güncel ve erişilebilir sağlık hizmeti mottosu ile 25 yıldır hizmet veren konak hastanesi aynı motto ile hekim hemşire ve genel birey eğitimlerine de devam etmektedir. Daha önceki iş yeri hekimleri sempozyumumuzda İş sağlığı ve güvenliği hukuksal boyutunu konuştuk, iş yerinde psikolojik değerlendirmeler, mikro cerrahi gibi birçok konuyu konunun esas uzmanlarından dinledik. Bu yıl ki temamızda, endüstriyel toksik kimyasalların iş ve işçi sağlığı üzerine etkilerini konuştuk. Aslında sadece işyerlerinin değil gündelik yaşantımızda da sıkça temasta bulunduğumuz toksikolojik kimyasal maddelerin yönetimi ile ilgili tüm bireylere önemli görevler düşmektedir. Tabi korunma ve tedavi kısmı kadar zorlandığımız konulardan biriside kimyasal maruziyetlerde tanı. Konaklab olarak bizde toksikolojik testlerle ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz . Konu ile ilgili değerli katılımları için Doç.Dr. Engin Tutkun’a, Dr. Özkan Kaan Karadağ’a teşekkürlerini ileterek sözlerini noktaladı.