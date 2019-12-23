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2020 MTV tutarları belli oldu

Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) ile ilgili beklenen haber geldi. Yapılan açıklamaya göre 2020 MTV zammı belli oldu. Açıklanan son dakika haberinin detaylarına göre: 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi artış oranı yüzde 12 olarak açıklandı. İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar...
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Araç sahiplerini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020 yılından itibaren % 12 oranında zamlanacak. Yeniden değerlendirme oranının % 22,58 olarak açıklanmasının ardından Motorlu Taşıtlar Vergisini de içerisinde bulunduran vergi güncellemesi 2020 yılından itibaren uygulamaya girecek. Peki Hangi araç ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek? İşte o sorunun yanıtı...

Eğer aracın tescil tarihi 01/01/2018 tarihinden önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV ödeniyor.

Otomobil: 1-3 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 861 lira, 2020 MTV’si: 964 lira

Otomobil: 1-3 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1499 lira, 2020 MTV’si: 1679 lira

Otomobil: 1-3 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 2647 lira, 2020 MTV’si: 2763 lira

1-3 yaş, 1801-2000 cc aralığı, 2019 MTV’si: 4170 lira, 2020 MTV’si: 4670 lira

4-6 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 600 lira, 2020 MTV’si: 672 lira

4-6 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1124 lira, 2020 MTV’si: 1259 lira

4-6 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 2068 lira, 2020 MTV’si: 2316 lira

4-6 yaş, 1801-2000 cc aralığı, 2019 MTV’si: 3211 lira, 2020 MTV’si: 3596 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 336 lira, 2020 MTV’si: 376 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 652 lira, 2020 MTV’si: 730 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1218 lira, 2020 MTV’si: 1364 lira

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