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Kocaelili sürücüler dikkat! Aracınız çekilebilir...

Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri, İzmit ve Gebze şehir merkezlerinde kaldırım işgali yapan araçlara cezai işlem uyguluyor.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri şehrin birçok noktasında vatandaşların huzuru ve kamu düzeninin sağlanması için yoğun emek veriyor. Trafik Zabıta ekipleri, kent genelinde araçlarını yaya kaldırımlarının üzerine park eden araçlara yönelik denetimlerine devam ediyor. Vatandaşların yürüyüş alanı olan kaldırımları işgal eden araçlara cezai işlem uygulayan ekipler ayrıca araçları Yediemin Otoparkı’na çekiyor. 

HEM İHLAL CEZASI HEM DE OTOPARK ÜCRETİ

İzmit ve Gebze ilçeleri şehir merkezlerindeki denetimlerini sıkı bir şekilde gerçekleştiren Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri, çalışmalarını Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motorize birliklerle yürütüyor. Yayaların şehir merkezi içerisinde rahat yürüyebilmesi için önem taşıyan kaldırımları işgal eden araçlar, emniyet güçlerine bildirilerek cezai işlem uygulanıyor. Cezai işlem sonrasında araçlar, Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri tarafından yediemin otoparkına çekiliyor. Kaldırım ihlali yapan araçlar yazılan cezanın yanı sıra 50 TL otopark ücret parasını da ödüyor.

153’E İHBAR EDEBİLİRSİNİZ

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yayalara ayrılan kaldırımlarını işgal eden araçları 2918 Sayılı Trafik Kanunu ve Belediye emir ve yasakları hükümlerince Yediemin Otoparkı’na çekiyor. Yaya kaldırımlarının işgal edilmemesi için duyarlı vatandaşlar, böyle bir durumu tespit ettiklerinde Büyükşehir Belediyesi’nin çağrı merkezi Büyükşehir 153’ü arayabiliyor.

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