Domuz eti bulunan Gurme markasını değiştirdi

Türkiye'de sahte ve zararlı gıdalar konusunda çalışmalarıyla tanınan Gıda dedektifi, 2 ay önce içerisinde domuz eti bulunan Gurme sucuklarının yeniden farklı marka ile satışa çıktığı ve bu satışın ünlü bir süpermarket zinciride başladığını öne sürdü.

Önceki ay Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit ve tağşiş listesinde sucuk ve salamlarında kanatlı et ve domuz eti katkısı tespit edilen Gurme Gıda yeni markasıyla piyasaya dönüş yaptı. Önceki hafta boyunca tarafımıza gelen şikayetleri araştırarak ulaştığımız bilgiler çerçevesinde ilk etapta Carrefour mağazalarında satışa başlayan Bifet markalı ürünler Gurme Gıda tarafından üretilmektedir. Bifet markasıyla üretilen ürünlerde kanatlı eti veya domuz eti katkısı olup olmadığını bilmiyoruz fakat ürünlerin daha önce bu konuda taklit ve tağşiş listesinde yer alan firma tarafından üretildiği kesinlik kazandı