Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:54 TSİ- Gündem G: Bugün 10:57 TSİ

Balparmak’tan yılbaşı sofrasına lezzet katacak bir tarif!

Balparmak, hem pratik hem de çok lezzetli bir tarif olan ballı biberiyeli ızgara piliç ile yeni yıl sofralarında yaşanan mutluluğa ortak oluyor.
mask


Yılbaşı akşamlarının en güzel anları şüphesiz ki sofralarda yaşanıyor. Tüm ailenin, sevdiklerimizin toplandığı sofralarda lezzet, kahkaha, heyecan ve mutluluk eksik olmuyor. Özenle seçilen balları en doğal haliyle sofralara taşıyan Balparmak da yılbaşı sofralarındaki bu mutluluğa leziz bir tarifle ortak oluyor. Misafirlerinizin lezzetine doyamayacağı ballı biberiyeli ızgara piliç, kolayca ve kısa sürede hazırlandığı için size yılbaşı gecesine hazırlanacak vakit de bırakıyor. Bu lezzetli tarifi mutlaka deneyin!

Ballı Biberiyeli Izgara Piliç (4 kişilik)


Malzemeler:

4 adet piliç göğüs fileto


Marine etmek için:

2 yemek kaşığı Balparmak bal

1 yemek kaşığı yeşil limon suyu

1 adet yeşil limon kabuğu rendesi

1 adet limon kabuğu rendesi

1 diş sarımsak – ezilmiş

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı taneli hardal

2 dal taze biberiye

Tuz ve karabiber


Servisi için:

500 gram mini havuç

1 yemek kaşığı tereyağı

Hazırlanışı

Marine sosunu hazırlamak için, gerekli malzemenin tamamını oval bir kaba koyun ve çırpma teli yardımıyla karıştırın. Piliç göğüsleri marine sosuna ekleyin ve elinizle iyice karıştırın. Bu karışımı buzdolabında 6 saat bekletin. Izgara izli bir tavada ve kısık ateşte, piliçler altın sarısı renk alıncaya kadar ters düz ederek pişirin. Mini havuçları, tereyağında ve üzerini kapatarak kısık ateşte hafifçe pişirin.

Marine sosundaki bal ürünün çabuk kızarmasına sebep olabilir. Eğer hala içi pişmemişse piliçleri 175 °C önceden ısıtılmış fırında 10 dakika pişirebilirsiniz. Ayrıca mini havuç yerine, arzu ettiğiniz sebzelerle servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Balparmak hakkında:

Kurulduğu 1980 yılından bu yana bal sektörünün gelişimine öncülük eden ve uzun yıllardır sektörün lideri olan şirket, 300’ün üzerinde çalışanı ve bugün bünyesinde bulundurduğu Balparmak, Balkovan, Apitera ve BallıMix markalarıyla sağlığı, doğallığı, lezzeti her gün sofralara taşıyor. Tüketicisine sunduğu kalite standardı ile farklılaşan Balparmak, bu anlamda sektörün öncülüğünü üstleniyor. Gıda güvenliği konusunda uluslararası standartlara göre çalışan Balparmak, gıda güvenliği sistemi FSSC 22000 ile global gıda standardı BRC (British Retail Consortium) gibi sertifikalara da sahip.


Türkiye’nin bal ve diğer arı ürünleri alanındaki ilk ve tek, gıda alanında 8’inci Ar-Ge Merkezi’ne sahip olan Balparmak; Bal ve Diğer Arı Ürünleri Araştırma ve Kalite Kontrol Laboratuvarı sayesinde, tüketicilerine sunduğu ürünleri 92’den fazla parametre doğrultusunda analiz ediyor.

Bugün 10:54 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Lokantacılar İstişare Toplantısı’nda isyan etti mask
Lokantacılar İstişare Toplantısı’nda isyan etti
Adalar internette satışa çıktı! mask
Adalar internette satışa çıktı!
İzmit Belediyesi, emeklileri unutmadı mask
İzmit Belediyesi, emeklileri unutmadı
Necati Aktaş hayatını kaybetti mask
Necati Aktaş hayatını kaybetti
Gebze'nin turizmi öne çıkacak mask
Gebze'nin turizmi öne çıkacak
"Bu topraklara borcumuz var" mask
"Bu topraklara borcumuz var"
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit'te feci ölüm! mask
İzmit'te feci ölüm!
İzmit’te korkunç manzara mask
İzmit’te korkunç manzara
Böyle sahtekarlık görülmedi mask
Böyle sahtekarlık görülmedi
KOÜ'lü öğrencilerden tepki! mask
KOÜ'lü öğrencilerden tepki!
Fenalaşıp yere düştü, hayatını kaybetti! mask
Fenalaşıp yere düştü, hayatını kaybetti!
Görenler gözlerine inanamadı! Devasa büyüklükte... mask
Görenler gözlerine inanamadı! Devasa büyüklükte...

GALERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi! mask
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi!
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor mask
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti mask
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti! mask
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti!
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu mask
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL