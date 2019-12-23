İnternetten yemek siparişinde patlama yaşandı!

Milliyet gazetesinin haberine göre Türkiye'de online yemek siparişi İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük kentlerden sonra Anadadolu'da da talep görüyor. Sektörün en büyük firması Yemeksepeti’nin CEO’su Nevzat Aydın, internetten yemek siparişinin Anadolu’da da giderek yayıldığını belirterek, “2019’un ilk 10 ayında bir önceki döneme göre Anadolu kentlerinde online sipariş adedi yüzde 63 artarken, bu şehirlerdeki restoranlar ciroları ortalama yüzde 87 yükseldi. Anadolu kentlerindeki büyüme İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin de dahil olduğu Türkiye ortalamasının 2 katının üzerinde” dedi.Anadolu’daki büyümenin çoğunun tekil restoranlardan geldiğini dile getiren Aydın, şunları söyledi:“Bir zincir restorana dahil olmayan ve tek şube olarak faaliyet gösteren tekil restoranlar, bu yıl da online yemek siparişi sisteminden daha fazla faydalandı. Türkiye genelinde tekil restoran sayısında yüzde 37’lik artış yaşanırken, tekil restoranların sipariş adetleri yüzde 55, ciroları ise ortalama yüzde 75 arttı. Anadolu kentleri bazında tekil restoranların hem sipariş rakamlarında hem de cirolarında yaşanan artış çok daha fazla. Anadolu kentlerindeki tekil restoranların sayısında yüzde 45 artış yaşanırken, bu restoranların sipariş adetlerinde yüzde 76, cirolarında ise yüzde 98’lik artış yaşandı.”Nevzat Aydın, bazı şehirlerin online siparişte öne çıktığını, bu şehirlerin Antalya, Eskişehir, Bursa, Adana, Kocaeli, Denizli, Muğla, Konya, Trabzon ve Samsun şeklinde sıralandığını aktardı.

Yemeksepeti’nin CEO’su Aydın, “Anadolu kentlerinde online siparişte vazgeçilmeyen lezzetler olarak burger, lahmacun, döner, pizza ve kebap başı çekiyor. Son yıllarda ev yemekleri, tatlı, kahve ve