Gökdeniz yuvadan uçuyor!

Kocaelispor Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez, Gökdeniz’in sezon sonunda kesin olarak ayrılacağını ifade ederek şu şekilde konuştu: Futbolcu transferler yapılırken 8. maçın sonunda ilk 4 maç başı veriliyor. Anlaşmalarımız böyle. Bir gün listeye bakarken kim ne kadar alıyor diğer baktım ve Gökdeniz’in maç başlarında ismini görmedim.

550-600 BİN LİRA KAZANABİLECEĞİ BİR TEKLİF SUNACAKTIK

Futbol şubemize “Gökdeniz neden yok” dedim. Kendisi ile maaş ile anlaşılmış. “Çağıralım, şartlarını iyileştirelim ve anlaşmayı uzatalım istedik. Futbol şubesinden ulaştığımızda babası ile görüştü. Kendisi, menanerim Murat Erdoğan’dır dedik. Menajerinin ayağına gittik. İyi diyaloglar olmadı. Kendilerine Gökdeniz’i kazanmak istediğimizi belirttik. Murat Erdoğan dosya sunarak taleplerini göndereceklerini ifade etti. Bir türlü teklifi göndermedi. Ben en yüksek bedelden teklifte bulunacaktım. Gökdeniz’in 550-600 bin lira para kazanacağı bir teklif sunduk, elinin tersi teklif reddedildi. Kendilerinden 1.2 milyon liralık bir bedelle Kocaelispor’da kalabileceği ifade edildi.

GEREKİRSE KAMPTAN ÇEKERİZ

Biz de sadece yetiştirme bedeli ile değil, elimizde ne varsa onu kullanıp oyuncuyu öyle göndermeyi planlıyoruz. Şu bir gerçek ki Gökdeniz’in önümüzdeki sezon Kocaelispor’da oynaması mümkün olmayacak. Sezon sonuna kadar sözleşmeli futbolcumuz. İyi bir rakam sunulursa Gökdeniz’i satabiliriz. Ancak karşı taraf bir kurnazlık içinde. Devre arası kampını yapmak isteyebilir. 2-3 gün içinde bunun kararını vereceğiz. Gerekirse kamptan çeker alt yapıya göndeririz. Kocaelispor kazanmayacaksa kimse kazanmasın.

MİLLİ TAKIM KONUSU İLE İLGİLİ DEĞİL

Bize “Önümüzdeki sezon planlamanızı Gökdeniz olmadan yapın” denildi. Yapacak bir şey yok. Henüz bize gelen resmi bir teklif yok. Bana göre bu sarmal içinde en masum Gökdeniz. Babası ve menajeri vasıtası ile çocuk devre dışı kalmış. Gökdeniz’in bu duyguya girmesinde Milli takım konusunun bir bağlantısı yok. Hamit Altıntop ile görüşmemizde Gökdeniz’in 19 kişilik kadroda yer almayacağı tarafımıza iletildi. Biz de “Madem oynayamayacak bizde faydalı olsun” istedik. Bu bence futbolcuyu gururlandırmalı.