Devre arası kampı Antalya’da tüm hızı ile devam eden 3.Lig 2.Grup liderimiz Kocaelispor’da, stoper Murat Şimşek, santrfor Doğan Karakuş ve kanat forvet Alihan Tunçer’in ardından Osmaniyespor’dan santrfor Cihad Ateş de Yeşil Siyahlı renklere imza attı. Her konuda anlaşılan futbolcunun gelmesi ve Mehmet Avcı’nın da durumunun netleşmesiyle, transferin noktalanacağı öğrenildi. Kaliteli bir 10 numara pozisyonu için de, her an bir sürpriz yaşanması söz konusu.
ALTINORDU’DA PARLADI
Gölcükspor’da forma giymiş ve Gölcük’te askerliğini yapmış başarılı teknik adam Mehmet Seçkin’in çalıştırdığı Osmaniyespor’da bu sezon 17 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu 4 gole imza attı. Selahaddin Dinçel’in doğduğu yer Manisa Turgutlulu olan Cihad, 2011-2016 yılları arasında Turgutluspor’da forma giyerken, Altınordu, Pazarspor ve geçen sezon şampiyonluk yaşadığı Kırşehir Belediyespor’un da formalarını giydi. Özellikle akademi liglerindeki golleri ile dikkat çeken Cihad kariyerinde 89 gole imza attı. 1.93 boyundaki futbolcu özellikle hava toplarındaki hakimiyeti ile dikkat çekiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz