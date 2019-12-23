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Sigaraya okkalı zam mı geliyor?

2020 yılında sigara fiyatlarına zam gelecek iddiası sosyal medyanın gündeminde
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2020 yılına girmeye az bir zaman kala zam haberleri de gelmeye başladI. Sosyal medyada yayılan zam haberlerinden biri de sigara zammı ile ilgili. İddialara göre 2020 yılında sigara fiyatlarına zam yapılacak, hatta 5 Ocak 2020'den sonra geçerli olacak yeni zamlı sigara fiyatları da yayıldı. Peki bu iddialar doğru mu sigaraya yeni yılda okkalı bir zam daha mı geliyor?

Sosyal medya üzerinde sigara fiyatlarına 5 Ocak 2020 günü zam geleceği iddia edildi. Bu iddialar sosyal medya üzerinde yayılınca vatandaşlar internette sigaraya zam geldi mi sorusunu araştırmaya başladı.

Sosyal medyada yayılan zamlı fiyatlar şöyle:

Parlıament 32 TL

Marlboro 30 TL.

Marlboro Touch Ble/Gray/Aqua/One 29 TL.

Murattı 25 TL.

Murattı Blu 24 TL

Lark 24 TL

Chesterfield 23 TL

Chesterfield Mode Navy/Blue 22.50 TL

L&M 23 TL

L&M Mode Red 22,50 TL.

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