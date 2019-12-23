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Mevlana, Kocaeli'de anıldı

Kocaeli’de, Mevlana Celaleddin-i Rumi, düzenlenen 'Şeb-i Arus' etkinliğinde şiirleriyle anıldı.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musıkisi Korosu tarafından gerçekleştirilen Şeb-i Arus etkinliğinde, öğretileriyle tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 746. yılında anıldı. Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleşen ‘Şeb-i Arus’ konserinde Türk Tasavvuf Musıkisi eserleri seslendirildi, Mevlana’nın ölümsüz eseri Mesnevi’den şiirler okundu.
Mevlana Celaleddin-i Rumi’yi ölümünün 746. yılında anan katılımcılar, konser boyunca Tasavvuf Musikisi eserlerini dikkatle dinledi. Konser sonunda koro şefi Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi’ye ve konserin sunumunu yaparak şiirler okuyan Mustafa Talha Savaş’a Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Koordinatörü Lokman Ceyhan tarafından çiçek takdim edildi.

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