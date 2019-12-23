Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:51 TSİ- Gündem G: Bugün 11:54 TSİ

Kocaeli'de 430 firma eleman arıyor

İŞKUR, Kocaeli'deki 430 firmanın açık iş ilanlarını yayınladı.
mask

Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), Kocaeli'deki açık iş ilanlarını yayınladı. Kocaeli'de 430 firma personel arıyor.

İş ilanlarını görüntülemek için buraya tıklayın

Bugün 11:51 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İzmit Belediyesi, emeklileri unutmadı mask
İzmit Belediyesi, emeklileri unutmadı
Yerli otomobilin kamuflajlı görüntüsü ortaya çıktı mask
Yerli otomobilin kamuflajlı görüntüsü ortaya çıktı
 Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi mask
 Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi
KO-MEK yetimin başını okşadı, bağrına bastı mask
KO-MEK yetimin başını okşadı, bağrına bastı
Türkiye'nin Akademi Ödülleri'ni kazananlar belli oldu mask
Türkiye'nin Akademi Ödülleri'ni kazananlar belli oldu
AKP Gölcük’te kongre martta mask
AKP Gölcük’te kongre martta
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit'te feci ölüm! mask
İzmit'te feci ölüm!
İzmit’te korkunç manzara mask
İzmit’te korkunç manzara
Böyle sahtekarlık görülmedi mask
Böyle sahtekarlık görülmedi
KOÜ'lü öğrencilerden tepki! mask
KOÜ'lü öğrencilerden tepki!
Fenalaşıp yere düştü, hayatını kaybetti! mask
Fenalaşıp yere düştü, hayatını kaybetti!
Görenler gözlerine inanamadı! Devasa büyüklükte... mask
Görenler gözlerine inanamadı! Devasa büyüklükte...

GALERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi! mask
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi!
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor mask
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti mask
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti! mask
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti!
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu mask
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL