KYÖV, 3. Çocuk Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu

Törene Kocaeli Yüksek Öğrenim VakfıYönetim Kurulu Başkanı Şerif ÜNAN, KYÖV Yönetim Kurulu Üyeleri, Okul Kurucu Temsilcisi Ufuk TOPALOĞLU, Okul Müdürü Güler TELLİ, Jüri Üyeleri ve çok sayıda edebiyatsever katıldı. ODTÜ KYÖV Okulları Müdürü Güler TELLİ’ninaçılış konuşmasıyla başlayan tören Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şerif ÜNAN’ın konuşmasıyla devam etti. ÜNAN, vakfın eğitim, kültür ve sağlık amacıyla kurulduğunu bu üç ana unsur çerçevesinde çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

KYÖV Çocuk Edebiyatı Ödülleri öykü ve roman dalında iki eser arasında paylaşıldı.İki eser sahibinin her birine 2.000 TL. takdim edildi.“3. KYÖV Çocuk Edebiyatı Ödülleri” jüri üyeleri Şerif ÜNAN (Jüri Başkanı), Cahit ÖKMEN,Selma GÜN, OyaGÜNDÜZ AKSU, Hülya ÇEVİRME ve Nesli SARI tarafından değerlendirildikten sonra roman kategorisinde “Vahşi Şeyler”adlı eseriyle Burcu Aktaş’a, Öykü kategorisinde“Dodo Bay Poşet” adlı eseriyle Güliz Sütçü’ye; genç yazarları cesaretlendirmek maksadıyla Öykü Teşvik Ödülü ise “Bazen İşler Karışır” adlı eseriyle Başak Abdula’ya verildi.