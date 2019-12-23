Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:08 TSİ- Eğitim G: Bugün 12:16 TSİ

KYÖV, 3. Çocuk Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu

Çocukların bilincini kirletmeyen, estetik algılarını geliştiren, edebiyattan zevk almalarını sağlayan Türkçe eserlerin ortaya çıkarılması ve çocuk edebiyatına dikkat çekilmesini amaçlayan yarışmanın ödül töreni 20 Aralık 2019 Cuma günü ODTÜ KYÖV Okullarında gerçekleşti.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Törene Kocaeli Yüksek Öğrenim VakfıYönetim Kurulu Başkanı Şerif ÜNAN, KYÖV Yönetim Kurulu Üyeleri, Okul Kurucu Temsilcisi Ufuk TOPALOĞLU, Okul Müdürü Güler TELLİ, Jüri Üyeleri ve çok sayıda edebiyatsever katıldı. ODTÜ KYÖV Okulları Müdürü Güler TELLİ’ninaçılış konuşmasıyla başlayan tören Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şerif ÜNAN’ın konuşmasıyla devam etti. ÜNAN, vakfın eğitim, kültür ve sağlık amacıyla kurulduğunu bu üç ana unsur çerçevesinde çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

KYÖV Çocuk Edebiyatı Ödülleri öykü ve roman dalında iki eser arasında paylaşıldı.İki eser sahibinin her birine 2.000 TL. takdim edildi.“3. KYÖV Çocuk Edebiyatı Ödülleri” jüri üyeleri Şerif ÜNAN (Jüri Başkanı), Cahit ÖKMEN,Selma GÜN, OyaGÜNDÜZ AKSU, Hülya ÇEVİRME ve Nesli SARI tarafından değerlendirildikten sonra roman kategorisinde “Vahşi Şeyler”adlı eseriyle Burcu Aktaş’a, Öykü kategorisinde“Dodo Bay Poşet” adlı eseriyle Güliz Sütçü’ye; genç yazarları cesaretlendirmek maksadıyla Öykü Teşvik Ödülü ise “Bazen İşler Karışır” adlı eseriyle Başak Abdula’ya verildi.

Bugün 12:08 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yerli malını en iyi anlatıldığı organizasyon mask
Yerli malını en iyi anlatıldığı organizasyon
TED Kocaeli Koleji'nde erken kayıt dönemi başlıyor mask
TED Kocaeli Koleji'nde erken kayıt dönemi başlıyor
Bilnet’te Tevfik Fikret gecesi mask
Bilnet’te Tevfik Fikret gecesi
Bilgi Köprüsü’nden bir eğitim kurumu daha mask
Bilgi Köprüsü’nden bir eğitim kurumu daha
Bilgi Köprüsü Kontenjan Sınavı 11-12 Ocak’ta mask
Bilgi Köprüsü Kontenjan Sınavı 11-12 Ocak’ta
Özel Körfezim Eğitim Kurumları 'Okula Kabul Sınavı' başvuruları başladı mask
Özel Körfezim Eğitim Kurumları 'Okula Kabul Sınavı' başvuruları başladı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit'te feci ölüm! mask
İzmit'te feci ölüm!
İzmit’te korkunç manzara mask
İzmit’te korkunç manzara
Böyle sahtekarlık görülmedi mask
Böyle sahtekarlık görülmedi
KOÜ'lü öğrencilerden tepki! mask
KOÜ'lü öğrencilerden tepki!
Fenalaşıp yere düştü, hayatını kaybetti! mask
Fenalaşıp yere düştü, hayatını kaybetti!
Görenler gözlerine inanamadı! Devasa büyüklükte... mask
Görenler gözlerine inanamadı! Devasa büyüklükte...

GALERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi! mask
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi!
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor mask
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti mask
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti! mask
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti!
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu mask
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL