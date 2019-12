Körfezli Trabzonlular istişarede buluştu

Toplantıda konuşan Akova, "Bu tür toplantıları aslında biz yönetimimizle 15 günde bir istişare üyelerimizle ayda bir araya gelerek yapıyoruz. bu şekilde körfezdeki hemşerilerimizle bir araya gelerek geniş çaplı bir istişare toplantısı yapmak biz gençlere nasip oldu inşallah bundan sonra daha da büyüyerek istişare toplantılarımıza devam ederiz. bizler gündelik hayatımızda bire bir görüşüyoruz fikir alış verişinde bulunuyoruz, yaşantımıza bireysel kararlarımızla yön veriyoruz, ama bir kurumu temsil ettiğiniz zaman hele de trabzon’lular gibi bir derneğin başkanı olduğun zaman alacağımız kararlara bu şekilde yön veremezsiniz" dedi.

"ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUĞU YAPACAĞIZ"

Konuşmasına devam eden Akova, "Bizler körfez trabzon’lular derneği yönetimi olarak belki de körfezde bir ilki gerçekleştirip genç ve dinamik bir ekip kurarak yola çıktık, ama hiçbir zaman büyüklerimizi, örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi unutmadık ve de körfezde yaşayan hiçbir trabzonluya unutturmayacağız, herkese trabzon kültürünü tanıtmak için üzerimize düşen sorumluluk neyse onu sonuna kadar kullanacağız" diye konuştu.

"VAR GÜCÜMÜZLE YAŞATMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Bizler Körfez trabzon’lular dernek yönetimi olarak doğduğumuz yer ile doyduğumuz yeri özdeşleştirerek üyelerimize ve körfez halkına Trabzon’umuzu anlatmaya onlara Trabzon kültürünü yaşatmaya var gücümüzle gece gündüz çalışacağız. Bizim anlayışımızda ben diye bir kelime yoktur o yüzden bize her yer trabzon. Bizler planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarımız yapıyoruz, ama bunları tek başımıza yapabilir miyiz tabi ki hayır, sizlerin bilgi birikimleri tecrübeleri bizler için her zaman yol göstericidir, Bizim ne kaybedecek zamanımız var nede başarısızlığa tahammülümüz var. bu duygu ve düşüncelerle hepinizi şahsım ve yönetimim adına teşekkür ederim, diyerek sözlerini tamamladı. Sırasıyla söz alan trabzon’lu oda ve stk başkanları yönetime bu güzel organizasyon için teşekkür etti. İstişare kurulu üyeleri her ay bu şekilde bir araya gelme yönünde aldığı kararla geceyi sollandırdılar.