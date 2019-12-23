Yasin Akyol yeniden başkan

Atılımcı İşadamları Derneği (ATİK), 2009 yılında Atılımcı iş adamlarının profesyonel ve kişisel yeteneklerini geliştirerek, Türkiye'nin gelişiminde önemli roller üstlenmek ilkesi ile yola çıktı. Genç girişimciler arasında ortak işbirliği sağlayarak, yatırımcıların ekonomik ve sosyal performanslarını en doğru şekilde ticaret, endüstri ve hizmet alanlarına aktarmak, böylece kentteki ekonomik gelişime katkı sağlamak adına 58 işadamı ATİK çatısı altında bir araya geldi.

FİKİR BİRLİĞİ

İlimizde genç girişimciler arasında hem dostluğu hem de yeni yatırımların önünü açan çatı olan ATİK derneğinde, 2 yılda bir olağan genel kurul gerçekleştiriliyor. Olağan kongrelerde seçime gidilmeden, daha öncesinde ATİK çatısında, iş adamları yeni dönemdeki başkanlarını fikir birliği içerisinde belirliyor.

"TÜM GÖREVLERİMİ YERİNE GETİRECEĞİM"

Kongreye ilişkin açıklamalarda bulunan Akyol, “6. olağan genel kurulumuzu gerçekleştirdik bu önemli günde değerli üyelerimizin teveccühü ile başkanlığına tekrardan seçilmiş olmanın haklı gururunu ve onurunu yaşıyorum. vazifemin bilinci içerisinde yeni dönemde derneğimizin ve üyelerimizin beklentilerini karşılamak için üzerime düşen tüm görevleri yerine getireceğimi bilgilerinize sunarım.” dedi

YENİ YÖNETİM LİSTESİ

YASİN AKYOL- BAŞKAN

M.CİHAN YILDIRIM- BAŞKAN YARDIMCISI

İLKER KIZILKAYA- GENEL SEKRETER

VURAL ALTUNBAŞ-KOMİSYONLARDAN SORUMLU Y.K. ÜYESİ

GÜRKAN BALABAN -ÜYE

HARUN SARIDOĞAN- ÜYE

MUSTAFA DUYSAK-ÜYE

SERKAN KAYA- ÜYE

SERKAN KASIMOĞLU-ÜYE