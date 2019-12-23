Yasin Akyol yeniden başkan

Atılımcı İşadamları Derneği (ATİK), 2009 yılında Atılımcı iş adamlarının profesyonel ve kişisel yeteneklerini geliştirerek, Türkiye'nin gelişiminde önemli roller üstlenmek ilkesi ile yola çıktı. Genç girişimciler arasında ortak işbirliği sağlayarak, yatırımcıların ekonomik ve sosyal performanslarını en doğru şekilde ticaret, endüstri ve hizmet alanlarına aktarmak, böylece kentteki ekonomik gelişime katkı sağlamak adına 58 işadamı ATİK çatısı altında bir araya geldi.
FİKİR BİRLİĞİ
İlimizde genç girişimciler arasında hem dostluğu hem de yeni yatırımların önünü açan çatı olan ATİK derneğinde, 2 yılda bir olağan genel kurul gerçekleştiriliyor. Olağan kongrelerde seçime gidilmeden, daha öncesinde ATİK çatısında, iş adamları yeni dönemdeki başkanlarını fikir birliği içerisinde belirliyor.
"TÜM GÖREVLERİMİ YERİNE GETİRECEĞİM"
Kongreye ilişkin açıklamalarda bulunan Akyol, “6. olağan genel kurulumuzu gerçekleştirdik bu önemli günde değerli üyelerimizin teveccühü ile başkanlığına tekrardan seçilmiş olmanın haklı gururunu ve onurunu yaşıyorum. vazifemin bilinci içerisinde yeni dönemde derneğimizin ve üyelerimizin beklentilerini karşılamak için üzerime düşen tüm görevleri yerine getireceğimi bilgilerinize sunarım.” dedi
YENİ YÖNETİM LİSTESİ
YASİN AKYOL- BAŞKAN
M.CİHAN YILDIRIM- BAŞKAN YARDIMCISI
İLKER KIZILKAYA- GENEL SEKRETER
VURAL ALTUNBAŞ-KOMİSYONLARDAN SORUMLU Y.K. ÜYESİ
GÜRKAN BALABAN -ÜYE
HARUN SARIDOĞAN- ÜYE
MUSTAFA DUYSAK-ÜYE
SERKAN KAYA- ÜYE
SERKAN KASIMOĞLU-ÜYE
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz