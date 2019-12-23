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Ceren Özdemir'in katilinden şok ifadeler!

Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i takip edip, yaşadığı apartmana girdiği sırada bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı dava başladı

Demirören Haber Ajansı
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Duruşmaya dakikalar kala Ordu Adliyesi önünde geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken Türkiye’nin farklı illerinden gelen kadın platformu üyeleri de kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

KATİL ZANLISI: BENİ ÇIKARMAYIN, ÇIKINCA YİNE ÖLDÜRÜRÜM

Sorgusunda olay anını anlatan ve akli dengesinin yerinde olmadığını söyleyen Özgür Arduç, “Yıllar önce çocuk yuvasından kaçtım. 2 kez tecavüze uğradım. Artık insanlara her türlü kötülüğü yapacağıma karar verdim. Tecavüze uğradığımı kimseyle paylaşmadım. Ben bundan sonra yaşasam ne olacak, ölsem ne olacak. ‘Önüme kim gelirse öldüreceğim’ dedim. Akli dengem yok. Ceren’den önce başkasını takip ettim ama öldüremedim.

"6 YAŞINDA ÇOCUĞU DA ÖLDÜRECEKTİM"

Ceren ansızın karşıma çıktı. Apartmana girdi, ‘Metin’ diye birini sorup, 2 kez bıçakladım ve kaçtım. Dışarıda kendime laf geçiremiyorum. 6 yaşında çocuğu da öldürecektim, öldüremedim. Karşıma kim çıkarsa öldürmek istedim. O çıktı. Polise verdiğim ifademi kabul ediyorum. Olaydan sonra biri geldi beni yakalattı. Polisleri de öldürecektim. İntihara kalkıştım. Beni çıkarmayın, ben çıkınca yine öldürürüm, beni tedavi ettirin” dedi.

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Muhabir Demirören Haber Ajansı

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