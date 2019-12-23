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Magandalar durağın camını tuzla buz etti!

Körfez’de bulunan bir otobüs durağının camı, kendini bilmez kişiler tarafında parçalandı.
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Körfez İlimtepe Mahallesi yolunda bulunan durağın camları, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldı. Her gün yüzlerce insanın kullandığı durğın büyük camı tuzla buz oldu. Durağın halini gören çevre sakinleri ise büyük tepki gösterdi. Vatandaşlar, “Devletin malına zarar vermek bir ihanettir. Neden niçin ne maksatla yapılıyor, bunu yapanların yakalanıp cezalandırılması gerekiyor” diye tepkilerini dile getirdi. İlimtepe Mahalle Muhtarı Kazım Elmas ise, bu olay için çok üzüldüğünü, “Dün gördüm, hiç bir şey yoktu. Yetkililere söyleyeceğim, kısa bir sürede yapılmasını talep edeceğim” dedi.

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