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New York Times, son dönemde çok popüler hale gelen mesajlaşma uygulaması ToTok'un casus yazılıma sahip olduğunu iddia etti. Türkiye'de de indirilebilen uygulamayı geliştiren şirketin geçmişte Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeye siber saldırılar gerçekleştirdiği öne sürüldü.
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Son dönemde yaygın olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması ToTok hakkında korkutan bir iddia ortaya atıldı. İddianın sahibi ise ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times… New York Times’a konuşan bazı ABD’li yetkililer Birleşik Arap Emirlikleri’nde geliştirilen uygulamanın aslında casus yazılıma sahip olduğunu dile getirdi.

Birkaç ay önce kullanılmaya başlanan ToTok’un Apple ve Google’a ait uygulama mağazalarından indirilebildiği belirtilirken Orta Doğu, Avrupa, Asya, Afrika ve Kuzey Amerika’da yaygın olarak kullanıldığı aktarıldı. Milyonlarca internet kullanıcısının bu uygulamayı yaygın olarak deneyimlediği belirtilirken ToTok’un ABD’de geçen hafta en çok indirilen uygulama olduğu vurgulandı. Fakat uygulama kısa bir süre önce Apple ve Google’a ait uygulama platformlarından kaldırıldı.

TÜRKİYE’YE SALDIRMIŞLARDI

New York Times’ın sayfalarında yer alan haberde, Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminin uygulamayı indiren herkesin hareketi, ilişkileri, toplantıları, sesleri ve görüntülerinin takip ettiğini yazdı. Gazete, “ToTok, son yıllarda varlıklı baskıcı hükümetlerin dijital silah yarışının son örneği, halen görevde olan ya da bir dönem ABD Dışişleri Bakanlığı’nda çalışmış yetkililer hükümetlerin bu yolları kullanarak casusluk yapıyor” yorumunu yaptı.

Uygulama ile bağlantılı şirketlerden birinin Birleşik Arap Emirlikleri adına çalışan DarkMatter isimli bir şirket olduğunu aktaran New York Times, “Bu şirket İran, Katar ve Türkiye hükümetlerinin bakanlıklarına ait resmi internet sitelerine, FIFA yetkililerine, gazetecilere ve muhaliflere sanal saldırılar düzenlemişti” ifadesini kullandı.

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