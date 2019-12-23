Kocaeli Aile Hekimleri Derneği, yeni yönetim kurulunu seçti

20 Aralık Cuma günü İzmit Sivil Toplum Merkezi’nde Kocaeli Aile Hekimleri Derneği, olağan genel kurulunun 5.’sini gerçekleştirdi. Üyelerinin katılımıyla gerçekleşen genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından divan kurulu seçimi yapıldı. Üyelerin oylarıyla Dr. Ahmet Açan, Dr. Özlem Sezen ve Dr. İsmail Çapçı divan kuruluna seçildiler.

GEÇMİŞ DÖNEM FAALİYET RAPORU SUNULDU

Yapılan seçimin ardından KAHED başkanı Dr. Funda Atmaca, üyelere geçmiş dönem yönetim kurulu faaliyet raporunu sundu. Denetim raporu, denetleme kurulu tarafından sunuldu. Divan kurulu geçmiş dönem yönetim kurulunun ibrasını oylattı ve tüm üyelerinin oylarıyla yönetim kurulu ibra edildi. Yeni yönetim kurulu adaylarının, dernek üyelerine kendilerini tanıtmalarının ardından oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda KAHED’in yeni başkanı Recep Pehlivan olurken yönetim kurulu da belli oldu. Yönetim kurulu seçimden sonra ilk toplantısını gerçekleştirerek görev dağılımını tamamladı.

KAHED YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:

Recep PEHLİVAN (Başkan)

H. Sarper ÜNAL (Başkan Yrd. Hukuktan Sorumlu Yk Üyesi)

Şeyma ŞEN KADIOĞLU ( Başkan Yrd. Eğitimden Sorumlu Yk Üyesi)

Funda ATMACA (Genel Sekreter)

Mehmet Orhan AHİ ( Sayman)

Rıfat SONER ( Bilişimden Sorumlu Yk Üyesi)

Hamza GÜNGÖRMEZ ( Örgütlenmeden Sorumlu Yk Üyesi)