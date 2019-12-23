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İşte bir haftada ele geçirilen uyuşturucu miktarı!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında, ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 16 Aralık ile 22 Aralık tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 582 gram esrar, 395 gram skunk, 74 adet uyuşturucu hap, 18 gram sentetik uyuşturucu, 13 gram kokain ve 55 gram metamfetamin ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 6 gram metamfetamin, 5 gram esrar ve 43 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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