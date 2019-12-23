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Hüseyin Üzülmez özür diledi

Kocaelispor’da Başkan Hüseyin Üzülmez, basın mensuplarıyla bir araya gelirken, sezonun ilk yarısını değerlendirdi.
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Üzülmez, “Her şeyi Kocaelispor’un menfaatleri için yapıyoruz” dedi. 3.Lig 2.Grup’ta sezonun ilk yarısını lider bitiren Kocaelispor Kulübü’nün başkanı Hüseyin Üzülmez, Kocaelispor’un menfaatleri için yönetimi ile birlikte sıkı çalıştıklarını belirtti. Üzülmez “Kocaelispor çok önemli bir marka ve ulusal anlamda iyi bir malzeme. 3. Lig’de ama sürekli ülke gündeminde yer alıyor. Kocaelispor’un menfaatleri için ketum olmak zorunda kaldığımız zamanlar oluyor. Hepimizin ilk hedefi Kocaelispor’un iyiliklerinin konuşulması. Kişisel anlamda kimsenin kimse ile hiçbir bir problemi yoktur. Eğer bir sorunumuz, eksiğimiz olduysa sizlerden özür dileriz” dedi.

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