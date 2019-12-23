Üzülmez, “Her şeyi Kocaelispor’un menfaatleri için yapıyoruz” dedi. 3.Lig 2.Grup’ta sezonun ilk yarısını lider bitiren Kocaelispor Kulübü’nün başkanı Hüseyin Üzülmez, Kocaelispor’un menfaatleri için yönetimi ile birlikte sıkı çalıştıklarını belirtti. Üzülmez “Kocaelispor çok önemli bir marka ve ulusal anlamda iyi bir malzeme. 3. Lig’de ama sürekli ülke gündeminde yer alıyor. Kocaelispor’un menfaatleri için ketum olmak zorunda kaldığımız zamanlar oluyor. Hepimizin ilk hedefi Kocaelispor’un iyiliklerinin konuşulması. Kişisel anlamda kimsenin kimse ile hiçbir bir problemi yoktur. Eğer bir sorunumuz, eksiğimiz olduysa sizlerden özür dileriz” dedi.
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Hüseyin Üzülmez özür diledi
Kocaelispor’da Başkan Hüseyin Üzülmez, basın mensuplarıyla bir araya gelirken, sezonun ilk yarısını değerlendirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz