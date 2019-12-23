Gidenlere kolaylık sağlanacak

Kocaelispor’da Başkan Hüseyin Üzülmez ayrılan futbolcularla ilgili şu şekilde konuştu: Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda hareket ettik ve 10 futbolcu ile yolları ayırdık. Oynayabilecekleri bir takıma gitmeleri daha faydalı olur diye düşündük. Mert ile ilgili beklentimiz çok yüksekti. Çok da şans geldi. Yapamadı.
KİRALIK GİDİLMESİNİ ÖNERİYORUM
Mert’in ailesi de görüştük. Zaten kendisinin oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini iletildi. Futbolcularımızın Derince, Gölcük, Darıca’ya ve diğer kulüplere kiralık verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Fatih, Kerem, Rıza’dan beklentilerim var. Karar kendilerinin. Kulüp bulamazlarsa maaşlarını Kocaelispor’dan almaya devam edecekler. Ama gidecek olanlara her türlü kolaylık sağlanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz