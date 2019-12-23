Yiğit Ali çok zor!..

Kocaelispor’da ismi gündemde olan Belediye Derincespor’un 10 numarası Yiğit Ali Bayrak’ın transferinin çok zor olduğu belirtildi. Başkan Hüseyin Üzülmez konu hakkında şu ifadelere yer verdi: Yiğit Ali konusu hassas yürüttüğümüz bir konuydu. Derince Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Kemal Bayraktar ile birlikte süreci yürüttük. Kendisine, Yiğit Ali’ye talip olduğumuzu söyledim. Kendisi de “Bizim bir futbolcumuzun Kocaelispor’da oynaması gururdur” dedi.

SIKINTI YAŞAMAK İSTEMİYORUZ

Kemal bey durumu yönetim ve teknik ekiplerine sordu ve Bülent Baturman’ın Yiğit Ali’nin satılmasına hiçbir şekilde onay vermediğini, yönetimin de böyle bir karar aldığını söyledi. Futbolcunun da Kocaelispor’da oynamayı istediği bilgisini aldık. Orta yolunu bulup kent büyüklerini de devreye soktuk. Şu an konu çıkmazda. Bu arada Derince tarafının bizden bir para istediği gibi bir durum da söz konusu değil. Açıkçası Derince ekibi ile bu konuda bir sıkıntı yaşamak istemiyoruz” dedi.