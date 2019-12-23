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Ünlü Türk mağazası dini değerlere hakaretten kapatıldı

Türkiye’nin ayakkabı mağaza zincirlerinden FLO’nun Erbil’deki şubesi dini inançlara hakaret ve aşağılama suçlamasıyla kapatıldı.
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FLO’nun, Erbil’de bulunan Mega Mall alışveriş mağazasındaki şubesinde kadın ayakkabısının bir modelinin tabanında haç işaretinin yer aldığı iddiası nedeniyle, Hristiyan inancına saygısızlık gerekçesiyle Erbil Valilik kararıyla mağaza kapatıldı.

Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Rûdaw’a konuşan İnsan Hakları Yüksek Komisyonu Başkanı Ziya Petros, “Kadınlara ait bir ayakkabı modelinin taban bölümünde haç işareti yer almasından dolayı durumu valiliğe bildirdik. Yaptığımız başvuruyu değerlendiren Erbil Valiliği, Şoreş caddesinde bulunan ayakkabıcıyı kapatma kararı çıkardı” dedi.

Kadınlara ait bir ayakkabı modelinin taban kısmında haç işareti olduğu yönünde şikâyet geldiğini söyleyen Petros, “Şikâyetleri değerlendirmek üzere mağazaya gittik. Ayakkabıyı inceledikten sonra doğru olduğunu gördük. Aynı modelden bir tane daha istedim, mağazada başka ayakkabılar da gördüm. Bunun üzerine sayın valiyi aradım onlar da harekete geçmeye başladılar” diye konuştu.

Mağazanın Erbil’de başka şubelerinin de bulunduğunu ifade eden Petros, yarın da diğer şubelerde inceleme yapılacaklarını söyledi.

Ayakkabının altından haç işaretinin işlenmesinin bir hakaret olduğunu ve Din kanunlarına aykırı olduğunu ifade eden Petors, “Yıllardır Hıristiyanlarla Müslümanlar sorun olmadan birlik içerisinde yaşıyorlar. Yapılan bu hakaret toplumsal düzeni hedef almaktadır, bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Her hangi bir dine karşı yapılmış olsa biz İnsan Hakları Yüksek Komisyonu olarak karşısında dururuz” dedi.

FLO NERENİN MARKASI?

FLO ayakkabı markasının temeli Ahmet Ziylan tarafından 1955 yılında Gaziantep’te atıldı. Ahmet Ziylan 1985 yılında Büyükekşi aileleri ile birleşerek Ziylan ayakkabıyı kurdu. FLO ayakkabı firması İlk olarak Yunanistan´a daha sonra Almanya´ya ihracat yapmaya başladı.

Ziylan Grup´a bağlı FLO Mağazacılık Hizmetleri ve Pazarlama A.Ş. 2001 yılında kuruldu.

Türkiye ve yurt dışında olmak üzere 2018 sonu itibariyle mağaza sayısını 600’e çıkardığı belirtiliyor.(Odatv)

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