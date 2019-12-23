Yangın Bayramoğlu Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerindeki bir binanın 4.üncü katında meydana geldi. İtfaiyenin anında müdahelesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Suriyeli bir ailenin yaşadığı belirtilen dairedeki yangınla ilgili itfaiye ekiplerinin yaptığı araştırmada sobadan çıkan közün sabah saatlerinde balkona bırakılması ve rüzgarın da etkisiyle çıkan kıvılcımların odunları tutuşturduğu ihtimali üzerinde durdu. Yangının söndürülmesi sonrası itfaiye ekipleri rapor tutarak olay yerinden ayrıldılar.
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Balkondaki odunlar tutuşunca yangın çıktı
Darıca'da 5 katlı bir binanın 4.katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası büyümeden söndürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz