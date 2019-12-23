Balkondaki odunlar tutuşunca yangın çıktı

Yangın Bayramoğlu Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerindeki bir binanın 4.üncü katında meydana geldi. İtfaiyenin anında müdahelesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Suriyeli bir ailenin yaşadığı belirtilen dairedeki yangınla ilgili itfaiye ekiplerinin yaptığı araştırmada sobadan çıkan közün sabah saatlerinde balkona bırakılması ve rüzgarın da etkisiyle çıkan kıvılcımların odunları tutuşturduğu ihtimali üzerinde durdu. Yangının söndürülmesi sonrası itfaiye ekipleri rapor tutarak olay yerinden ayrıldılar.