Köprüde intihar girişimi

İzmit Mimar Sinan Köprüsü üzerinde Işık Çağlar C. isimli şahıs intihar girişiminde bulunuyor. Olay nedeniyle polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri gerekli önlemleri alırken, şahsın daha önce pek çok kez intihar girişiminde bulunduğu biliniyor.