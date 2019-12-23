İzmit Mimar Sinan Köprüsü üzerinde Işık Çağlar C. isimli şahıs intihar girişiminde bulunuyor. Olay nedeniyle polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri gerekli önlemleri alırken, şahsın daha önce pek çok kez intihar girişiminde bulunduğu biliniyor.
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Köprüde intihar girişimi
İzmit'te köprü üzerinde bir kişi intihar girişiminde bulunuyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz