Geleceğin mühendis adayları “Deprem Müzesi’ni ziyaret etti

Türkiye'nin ilk ve tek deprem müzesi olma özelliğini taşıyan “17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi'ni Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde okuyan genç-İMO üyeleri de ziyaret etme fırsatı buldular. Yaklaşık 35 öğrenci, müzeyi baştan sona gezip yetkililerden müze hakkında detaylı bilgi aldı.

DEPREM MÜZESİNE HAYRAN KALDILAR

Geleceğin mühendis adayları, müzede depremin temsil edildiği Simülasyon odasında 17 Ağustos gecesine bir yolculuğa çıkarak depremi tecrübe ettiler. Müze rehberi eşliğinde, her bir adımı büyük bir ilgiyle takip ederek, dinamik yer küre hakkında bilgi alan genç-İMO üyeleri deprem müzesine hayran kaldı.

TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ

Kocaeli genç-İMO Başkanı Tuğrul Berk Haktan Bayram, bu ziyaretin kendilerine kattıklarından mutlu olduklarını ifade ederek bilimsel çalışmaları için bu projeyi hayata geçiren herkese teşekkürlerini iletti.