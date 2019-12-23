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Çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü!

Gebze’de bir kişi, çocuklara taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Taciz iddiası sonrası mahalle sokağa döküldü
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Olay, Gebze İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre; Esnaflık yapan evli ve iki çocuk babası C.K., geçtiğimiz Cuma günü 15 yaşında bir erkek çocuğundan dükkan kapatmak için yardım talebinde bulundu. Çocuğun içeri girdiği sırada işyerinin kepengini indiren C.K., çocuğu taciz etmeye kalktı. Bunun üzerine çocuk olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bir vatandaşın yardımıyla beraber polise giden mağdur çocuk, şahıs hakkında şikayette bulundu. Savcılığın tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk ettiği C.K., çıkarıldığı mahkemece denetimli olarak serbest bırakıldı. C.K.’nın serbest bırakıldığını duyan mahalleli, şahsa linç girişiminde bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli kalabalığı sakinleştirmek istedi. Şahsın daha önce üç kız çocuğuna da benzer girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Kız çocuklarının ihbarı üzerine savcılık çocukların da ifadesine başvurdu. Yaşanan olayların ardından C.K. tekrar gözaltına alındı. (Gebze Yenigün)

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