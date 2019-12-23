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Turkuaz'da 3. da tamam

Kocaeli Turkuaz Futbol Şirketler Turnuvası’nda müsabakalar tüm hızıyla devam ediyor. Üçüncü hafta bugünkü maçlarla tamamlanacak
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Kocaeli Turkuaz Futbol Şirketler ve Diamond Ligi’nde maçlar tüm hızıyla devam ederken, Kocaeli Büyükşehir Belediye, Enpay karşısında, 18.dakikada Alican'ın penaltı golü ile 1-0 kazandı. Gecenin ikinci maçında, Erkar Denizcilik ile  Magna karşılaşırken, müsabakayı Magna 4-2 kazandı.

BFM SOĞUTMA KAZANMASINI BİLDİ

Diğer maçta da Oktay Metiner Mali Müşavir ile BFM Soğutma mücadele etti. Mücadelede iki takım da baskılı ve etkili oyunu ile izleyicilere maç zevki yaşatttı. Çekişmeli geçen müsabakada BFM Soğutma, Oktay Metiner M.M. takımını 3-2 yendi.

ROK TEKNİK FARK ATTI: 5-0

İkinci müsabakada ise Rok Teknik, Lounge Saray Simit ile mücadele etti. Rok, mücadeleyi 5-0'lık farklı skorla kazanmayı başardı.

KBB: 1-ENPAY: 0

STAT: Ferruh Duygu Tesisleri

HAKEM: Gökhan Koç***

KBB:  Baybars***, Osman***, Ufuk***, Osman Ertay***, Osman Albayrak***(Zafer**) , Emre***, Cenk***, Alican***(Necati**) , Hüseyin***

ENPAY: Tolga**, Serkan**(Temel**) , Hakan**, Taner**(Ziya**) , Osman**, Aziz**, Burhan**, Aykut**, Ramazan**(Murat**)

GOLLER: Dk.18 (P) Alican (KBB)

ERKAR DENİZCİLİK: 2-MAGNA: 4

STAT: Ferruh Duygu Tesisleri

HAKEM: Gökhan Koç***

ERKAR DENİZCİLİK: Hasan**, Burak**(Burak Gümüş**) ,  Oğuzhan**, Serfer**, Serkan**(Adnan**), Ömer**, Nejdet**, Bekir**(Mehmet**) , Enes**

MAGNA: Serkan***, Ufuk***(İbrahim**) , Anıl***(İbrahim**(Recep**) , Suat***, Erhan***, Ahmet***, Batuhan***, Oğuzhan***,   Gökhan***(Mert**) 

GOLLER: Dk.16 Oğuzhan , Dk. 26 Ömer (ERKAR DENİZCİLİK) , Dk.7-24 Gökhan, Dk.17 Batuhan (MAGNA)

OKTAY METİNER MALİ MÜŞAVİRLER: 2-BFM SOĞUTMA: 3

STAT: Ferruh Duygu Tesisleri

HAKEM: Kadir Yılmaz***

OKTAY METİNER MALİ MÜŞAVİRLER: Şamil**, Gökhan**, Nazif**, Yıldıray**, M. Akif**,  Zafer**, Fatih**, Tuncay**, Ahmet**

BFM SOĞUTMA: Birtan***, Burak***, Yaşar***, Burak Uzuner***, Nazif***(Önder**) , Engin***, Melih***, Enis***, Serdar***

GOLLER:  Dk. 23 Fatih , Dk.48 Tuncay (OKTAY METİNER M.M), Dk. 14 Burak Uzuner, Dk.36 Enis, Dk.40 Yaşar (BFM SOĞUTMA)

ROK TEKNİK: 5-LOUNGE SARAY SİMİT: 0

STAT: Ferruh Duygu Tesisleri

HAKEM: Kadir Yılmaz***

ROK TEKNİK: Nazif***, İsmail***(Erdin**) , Hasan***, Cengiz***, Bülent***, Serter***, Ünal***(Gökhan**) , İbrahim***, Nejdet***

LOUNGE SARAY SİMİT: Ömer**, Osman**, Salih**, Musa**, Mehmet**, Taha**, Ferhat**, Özkan**, Onur**

GOLLER: Dk.45 İbrahim , Dk.14 Gökhan , Dk. 2-30-41 Serter

Bugün 15:01 TSİ - Spor

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