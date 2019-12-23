Kick Boks'ta gençler çoştu

Sakarya ve Bolu İl Müdürlüğü’nün 2019 yılı faaliyet programında yer alan Kick Boks Kulüpler Ligi 3. Etap Gençler Kick Boks müsabakası Sakarya Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. 2019 yılının kapanışını 11 ilden 24 kulübün 400 sporcusuyla katıldığı şampiyonaya Körfez Uzakdoğu Sporları İhtisas Kulübü 6 sporcuyla katıldı. Kocaelili sporcular 1 Altın, 3 Gümüş madalya alarak müsabakaya damgasını vurdu.

KAHVECİ ÇOK MUTLU…

Müsabaka hakkında bir açıklama yapan Taekwondo ve Kick Boks Teknik Direktörü ve Kulüp Başkanı Aşkın Kahveci, “Bu şampiyona Türkiye Şampiyonası öncesi sporcular için hazırlık maçları sayılır. 2020 yılında tekrar biz de varız demek istiyoruz ve hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Sporcularımı yaptıkları bu başarı için kutluyorum. Ailelerini çocuklarını spora gönderdikleri için tebrik ediyorum” dedi.

BAŞARILAR DEVAM EDECEK…

Aşkın Kahveci sözlerini şöyle sürdürdü: Sporcuların başında müsabakaya idareci ve yardımcı antrenör olarak katılan Canan Uzun ve Çetin Korkmaz’ı da tebrik ederim. Müsabakaya katılabilmemiz için bizlere araç tahsis eden sporun ve sporcunun yanında olan desteklerini esirgemeyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Osman Kurt, Selami Tanış ve kulüp müdürü Ali Osman Baş beye teşekkür ederim.

MADALYA ALAN SPORCULARIMIZ:

İSİM –SOYAD SIKLET DERECE

1. Mustafa DURMUŞ 80 Kg Altın Madalya

2. Mehmet Berat KOPARAN 63 Kg Gümüş Madalya

3. Hamit AYDOĞDU 69 Kg Gümüş Madalya

4. Sinem KARAKAYNAK 50 Kg Gümüş Madalya