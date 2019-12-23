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İhsaniye’de gol yok olay vardı: 0-0!..

Kocaeli Süper Amatör Futbol Ligi A Grubu’nda 23 puanla lider Arslanbey Gençlerbirliği, dördüncü sırada 19 puanda PlayOff kovalayan İhsaniyespor’a konuk oldu. Maçta gol yok olay vardı…
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Arslanbey GB ile İhsaniye, İhsaniye Stadı’nda karşı karşıya geldi. Her iki takım da, bulduğu gol pozisyonlarından yaralanamadı. Lider Arslanbey GB, maçın ilk yarısında daha üstün futbol oynadı. İkinci yarı ev sahibi İhsaniyespor ilie rakibinin birer şutu üst direkten dışarı çıktı. Lider Arslanbey, 0-0 berabere kalarak, şampiyonluk yolunda çok önemli 2 puan kaybederken, İhsaniyespor takibini sürdürdü.

TARAFTARLA FUTBOLCULAR ARASINDA OLAY VARDI…

 Maçı yaklaşık 200 Arslanbey taraftarı da izledi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte İhsaniyesporlu Yasin, kendisine tribünden ağır sözler söyleyen Arslanbey bir taraftarının tahrikleriyle tribüne giderken bir anda olaylar patlak verdi. Arslanbey taraftarları ile tartışmalar yaşanırken, araya giren iki takımın futbolcuları gergin anlar yaşadı. Güvenlik güçleri olayları yatıştırmak isterken, iki takım futbolcuları soyunma odasına gidene kadar olaylar devam etti. Her iki takımın teknik heyet ve yöneticileri, olayları yatıştırmak için çaba harcadı. Sonunda korkular olmadı ve olaylar yatıştırıldı.

İHSANİYESPOR: 0-ARSLANBEY GB SPOR: 0

 STAT: İhsaniye (S.Lig A)

HAKEMLER: Engin Uğur ***, Cankut Gönenç ***, Yusuf Öztürk ***

İHSANİYESPOR: Harun ***, Orhan ** 8Uğurcan **), Emirhan ***, Uğur **, Enes **, Emrah **, Murat ***, Yasin **, Salih ** (Cenk **), Yusuf **, Orhan **

ARSLANBEY GBSPOR: Efkan ***, Burak Doğan **, Furkan ***, Selman **, Ogün **, Mustafa ** (Barış **), Burak Aslan ** (Aykut **), Sinan ***, Oğuzhan ***, Muhammet Dakes **, Muhammet Yalçın **

GOL: Yok

Bugün 15:24 TSİ - Spor

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