Adana'nın fendi bizim kızları yendi 1-3

Türkiye Kadınlar Futbol Ligi’ndeki temsilcimiz Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, 1.Lig macerasına kötü devam ediyor. tamamen Türkiyeli oyunculardan kurulu ekip, önceki gün de adana İ.Y: kulübünü konuk etti ve sahadan 3-1 yenilgiyle ayrılırken, adeta havlu attı. Eski gol kraliçesi Ebru Atıcı’nın da forma giydiği Adana ekibi, pahalı transferleriyle dikkat çekerken, çoğunlukla Kocaelili kızlardan kurulu Kocaeli ekibi, direnemedi.

KOCAELİ KADIN FK: 1

ADANA İDMAN YURDU: 3

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Melike Doğan ***, Melis Ceyda Güzel ***, Yeliz Yıldız ***

KOCAELİ BAYAN FUTBOL: Sudenur Yolcu ***, Fatma **, Leyla ** (Melisa **), Sedanur **, Melike **, Damla ***, Merve ***, Erva **, Kübra Deniz **, Sude Yavuz **

ADANA İDMANYURDU: Gülten ***, Hacer ***, Dilan ***, Şefika ***, Ebru Atıcı ***, Bengü ***, Eda ***, Başak ***, Cansu ***, Zehra ***, Suzan ***

GOLLER: Merve DK.18 (Kocaeli Bayan Futbol), Ebru Atıcı DK.12, Bengü DK.72, Cansu DK.90