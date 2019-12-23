Adana'nın fendi bizim kızları yendi 1-3

Türkiye Kadınlar Futbol Ligi’ndeki temsilcimiz Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, 1.Lig macerasına kötü devam ediyor. tamamen Türkiyeli oyunculardan kurulu ekip, önceki gün de adana İ.Y: kulübünü konuk etti ve sahadan 3-1 yenilgiyle ayrılırken, adeta havlu attı. Eski gol kraliçesi Ebru Atıcı’nın da forma giydiği Adana ekibi, pahalı transferleriyle dikkat çekerken, çoğunlukla Kocaelili kızlardan kurulu Kocaeli ekibi, direnemedi.
KOCAELİ KADIN FK: 1
ADANA İDMAN YURDU: 3
STAT: M.Ali Kağıtçı
HAKEMLER: Melike Doğan ***, Melis Ceyda Güzel ***, Yeliz Yıldız ***
KOCAELİ BAYAN FUTBOL: Sudenur Yolcu ***, Fatma **, Leyla ** (Melisa **), Sedanur **, Melike **, Damla ***, Merve ***, Erva **, Kübra Deniz **, Sude Yavuz **
ADANA İDMANYURDU: Gülten ***, Hacer ***, Dilan ***, Şefika ***, Ebru Atıcı ***, Bengü ***, Eda ***, Başak ***, Cansu ***, Zehra ***, Suzan ***
GOLLER: Merve DK.18 (Kocaeli Bayan Futbol), Ebru Atıcı DK.12, Bengü DK.72, Cansu DK.90
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz