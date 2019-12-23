Amerika'dan döndü, Büyükşehir'de şube müdürü oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na bağlı Bilişim Teknolojileri Şube Müdürlüğü görevini yürüten Murat Sandalcı, Trafik Yönetim Şube Müdürlüğü'ne atanmıştı. Sandalcı'nın ardından bir süredir boş durumda olan Bilişim Teknolojileri Şube Müdürlüğü görevine bugün atama yapıldı. Bu göreve Fatih Tiryaki atandı. Uzun yıllar zabıta ve itfaiye daire başkanlıklarında iletişim ve teknik sorumlu olarak görev yapan, bir süre özel kalem müdür yardımcılığı yaptıktan sonra TÜBİTAK bursuyla Amerika’ya giden, yaklaşık 6 ay Columbia Üniversitesi'nde araştırmalarda bulunan Fatih Tiryaki geçen ay Türkiye’ye dönmüştü. Tiryaki’nin yeni görevi Bilişim Teknolojileri Şube Müdürlüğü olacak.

FATİH TİRYAKİ KİMDİR?

1985 yılında İzmit’te doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini İzmit’te tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Elektrik Bölümü mezunu. Ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Ardından Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde ‘’Zabıta ve Özel Güvenlik Hizmetlerinin MOBESE Merkezleri Yardımı ile Yönetilmesi” konulu projesi ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. Halen Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Alanında doktora eğitimine devam ediyor. 2019 yılı Mayıs ayında TÜBİTAK bursu almaya hak kazanarak 6 ay süreyle Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan Columbia Üniversitesinde tez araştırmalarında bulundu. Ayrıca aynı üniversitede dil eğitimi aldı. 2004-2007 yılları arasında özel sektörde bilişim hizmetleri alanında çalıştı. 2007 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde göreve başladı. Yaklaşık 9 yıl boyunca zabıta ve itfaiye dairelerinde iletişim ve teknik sorumlu olarak görev yaptı. 2017 yılından itibaren 2.5 yıl Özel Kalem Müdürlüğünde özel kalem müdür yardımcısı olarak çalıştı. İyi derecede İngilizce bilen Tiryaki, evli ve 2 çocuk babası.