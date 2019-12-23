İzmit Belediyesi toplantı salonunda açık ihale usulü gerçekleştirilen ve İzmit Belediyesi sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan ihaleye 2 firma teklif verdi. Verilen teklifler Lazoğlu Tic. Mustafa Sinan Bilginoğlu 138.600,00 TL, Başak Otomat A.Ş. 121.500,00 TL olarak belirtildi. Yaklaşık maliyeti 153.000,00 TL olarak belirlenen ihaleyi kazanan firmanın değerlendirmeler tamamlandıktan sonra açıklanacağı belirtildi.
Bugün 15:43 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:45 TSİ
İzmit Belediyesi sıcak içecek otomat hizmet alım ihalesi gerçekleştirildi
İzmit Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belediye hizmet binalarında hizmet almaya gelen vatandaşlara etkin ve verimli bir şekilde hizmet sağlamak ve hizmet memnuniyetini arttırmak amacıyla 12 Ay süreli 15 adet “Sıcak İçecek Otomat Hizmet Alımı” ihalesi gerçekleştirildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz