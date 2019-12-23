İzmit Belediyesi sıcak içecek otomat hizmet alım ihalesi gerçekleştirildi

İzmit Belediyesi toplantı salonunda açık ihale usulü gerçekleştirilen ve İzmit Belediyesi sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan ihaleye 2 firma teklif verdi. Verilen teklifler Lazoğlu Tic. Mustafa Sinan Bilginoğlu 138.600,00 TL, Başak Otomat A.Ş. 121.500,00 TL olarak belirtildi. Yaklaşık maliyeti 153.000,00 TL olarak belirlenen ihaleyi kazanan firmanın değerlendirmeler tamamlandıktan sonra açıklanacağı belirtildi.