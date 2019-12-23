Atlı Eğitim Merkezi, çocukları bekliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi atlı sporları sevdirmek ve temel binicilik eğitimleri vermek amacıyla hayata geçirdiği Atlı Eğitim Merkezi, çocukların ilgi odağı oldu. Merkez, Derince Çınarlıdere Mesire Alanı’nda at severlere kapılarını açıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Atlı Eğitim Merkezi’nde alanında uzman eğitimcilerin eşliğinde öğrenciler, teorik eğitimin ardından atlara bindirilerek farklı bir deneyim edinmeleri sağlanıyor.

“DUYGUSAL GELİŞİMLERİ İÇİN ÖNEMLİ”

Büyükşehir Belediyesi olarak 4 yıldan bu yana hizmet verdiklerini altını çizen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, “4 yıldır insanlarımızı atlarla buluşturuyoruz. Çocukların duygusal ve sosyal gelişiminde atlar önemli rol oynar. Görüldüğü gibi bugün de Ücretsiz Spor Okulları’ndan öğrencilerimiz ziyarete geldi ve gayet mutlular. Çocuklar gelişim çağında hayvanlarla iletişime geçmeye başlarlarsa; ileride daha merhametli, muhakeme yeteneğine sahip, özgüvenli ve vicdan sahibi kişilere dönüşürler” dedi.

ÇALIŞMALARI ANLATTI

Daha sonra açıklamalarda bulunan Atlı Eğitim Merkezi sorumlusu Fatma Onan ise, “Burada ilk amacımız çocuklara hayvan sevgisi aşılamak ve iletişim önemini anlatmak. Öğrencilerimize hayvanlara yakınlaşma ve onları anlama, atların cinsleri ve ırkları, at nalı ve amacı, dizgin, keçe ve eğenin kullanımı konusunda bilgiler veriyoruz” ifadelerini kullandı.