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Şeyda Aksel, AKV’li öğrenciler ile buluştu

Yalova’nın bilinen yazarları arasında yer alan Şeyda Aksel, Gölcük Anadolu Kalkınma Vakfı Lisesi Kütüphane Kulübü’nün konuğu olarak, okul öğrencilerle bir araya geldi
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Yalova’nın bilindik ve başarılı kalemleri arasında yer alan Şeyda Aksel, Gölcük Anadolu Kalkınma Vakfı Lisesi Kütüphane Kulübü öğrencilerinin davetlisi olarak, okul öğrenciler ile buluştu. Okul konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşiye, Kütüphane Kulübü öğrencilerinin yanı sıra çok sayıda davetli öğrenci katıldı. Söyleşi ve imza günü şeklinde gerçekleştirilen etkinlikte, “Neden okumalıyız, hangi kitapları seçmeliyiz, okur nedir ve nitelikli okur nasıl olmalıdır” gibi konuların ele alındığı öğrenildi.

“ÖNCE İYİ OKUR OLMALI”

Yazar olmak için önce iyi bir okur olmak gerektiğini belirten Şeyma Aksel, “Küçük yaşlardan bu yana duygularımı yazarak ifade etmekten hoşlanıyordum. Bir insan kitaplarla, yaşamının başlarında tanışırsa çok daha farklı oluyor. Özellikle küçük yaşlarda okumaya başlayan çocuklar, ileride daha iyi bir okur oluyor. Bu sayede okuduğu üzerine yorum yapabilen, beğenilerini biçimlendiren, çok yönlü insanlar oluyorlar. Yazarlığa yönelmek isterlerse de bu birikim onlara çok şey katıyor” diye konuştu. Etkinlik, Gölcük Anadolu Kalkınma Vakfı Lisesi öğrencilerinin Aksel’e yönelttiği sorular ile son buldu.

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