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Yeşilyurt: Coğrafi işaretler çok önemli

Kocaeli Müzesi Müdürlüğü tarafından 15 günde bir düzenlenen konferansların 6. Konuşmacısı olarak davet edilen Folklor Araştırmacısı Ezgi Yeşilyurt, coğrafi işaretlerin ekonomik, kültürel ve turistik mirasa katkısına dikkat çekti
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Kocaeli Müzesi Müdürlüğü tarafından 15 günde bir düzenlenen konferansların 6. konuşmacısı Folklor Araştırmacısı Ezgi Yeşilyurt oldu.Kocaeli Arkeoloji Müzesi Seniha Moralı Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa; İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ayhan Zeren, Müze Müdürü Serkan Gedük, Kocaeli Dokümantasyon Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal’ın da aralarında bulunduğu daire müdürleri ve çalışanları ile davetliler katıldı.

COĞRAFİ İŞARETLERİ ANLATTI

Folklar Araştırmacısı Ezgi Yeşilyurt sunumunda, belirli bir bölgeye ait bir ürünü tanımlayan, kalitesi, ünü ve karakteristik özellikleri itibariyle coğrafi kaynağına atfedilebilen sınai mülkiyet hakkı anlamına gelen coğrafi işaretlerin literatüre nasıl girdiği, başvurusunun nasıl ve kimler tarafından yapıldığı, işlevleri, mahreç işaret ve mense adının farklarını anlattı.

“BU TOPRAKLARA BORCUMUZ VAR”

Araştırmacı Yeşilyurt konuşmasının devamında geleneksel bilginin korunmasında coğrafi işaretin önemini ayrıntılı olarak aktararak, “Coğrafi işaretler, ekonomiye sağladığı katkılar kadar, kültürel ve turistik mirasa sağladığı önemli katkılar ile de şehirler için büyük önem taşıyor. Bize böylesine önemli değerler veren topraklarımıza borcumuz var” ifadelerini kullandı. Sunumun ardından Ezgi Yeşilyurt’a Müze Müdürü Serkan Gedük tarafından teşekkür belgesi, İl Müdür Yardımcısı Ayhan Zeren tarafından ise çiçek takdiminde bulunuldu.

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