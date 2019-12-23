Yavuz Sultan Selim’de Halk Kütüphanesi hizmete başladı

Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Muhtarı Aslı Ertik’in projeleri arasında yer alan 'Halk Kütüphanesi' hizmete başladı. Bu kapsamda öğrencilerden gelen talepleri de kayıt altına alan Ertik, kitapları temi ettirerek öğrencilerin imkanına sundu. Kütüphanenin işleyişi, ücretsiz üyelik ve kitap alımı şeklinde olacak. Kitapları alan mahalleliler, belli bir süre sonra kitapları yerlerine bırakacak.

EN ÇOK OKUYANA SİNEMA SÖZÜ

Kütüphane projesi hakkında konuşan ve çocukların kitap ile olan bağının güçlendirilmesine dikkat çeken Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Muhtarı Aslı Ertik, “Geleceğimizin emanetçisi olan çocuklarımızın kitap okuması çok önemli bir durum. Bu düşünce ile kurduğumuz kütüphanenin, mahallemize ciddi faydalar sağlayacağına inanıyorum. En çok kitap okuyan çocuğumuza da sinema sözü verdik” dedi.