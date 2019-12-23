Engelli vatandaştan İŞKUR'a işsizlik isyanı

İŞKUR’a 2 yıldır sürekli gittiğini ve bir türlü kendisine dönüş yapılmadığını söyleyen engelli vatandaş Murat Arıcan, İzmit İŞKUR binası önünde isyan etti. 2006’da iş kazası geçirdiğini belirten arıcan, “Bacaklarımda ve kalçamda engel durumu var. 4 kez ameliyat oldum, dizimde ve kalçamda platin var. 2006’dan beri engelliyim sağlık mücadelesi veriyorum hem de işsiz bir şekilde. Aynı zamanda göğüs hastalıkları, şeker, tansiyon ve cilt rahatsızlıkları yaşıyorum. Bunlara dair engel raporlarım da elimde. Şu an İŞKUR’dan yine eli boş döndüm. Raporlarım da var, İŞKUR’a 2 yıldır ne zaman gelsem git yarın gel görüşmeye diyorlar.

AÇ SUZUZ İŞ ARIYORUM

Gidiyorum görüşüyorum, engel raporumu da alıyorlar. Ama bu durumda olmama rağmen hiçbir şekilde beni aramıyorlar. Geliyorum, yine geldim işverenlerin aramasını bekle diyorlar. İşverenler de ‘uygun görürsek arayacağız’ diyorlar ve aramıyorlar. Artık son haddime geldi, dayanamıyorum. Özgeçmiş vermekten de beklemekten de bıktım usandım. Ne kendime bakabiliyorum, ne çocuklarıma bakabiliyorum ne de borcumu ödeyebiliyorum. Engelli halimle yıllardır perişanım, akşama kadar aç susuz iş arıyorum” dedi.

ENGELLİ MAAŞIM KREDİ BORCUNA KESİLİYOR

İzmit’teki İŞKUR binası önünde sitem eden Arıcan; “Belediyeler İŞKUR’a git diyor, İŞKUR da işverenlerden haber bekle diyor, oy isterken iyi seçimi kazanınca da kimse kimsenin yüzüne bakmıyor. Nasıl yaşayalım peki? Benim sigortaya borcum çıktı onu ödemek için o dönem de bankadan kredi çektim milyarlarca borcum var bankaya. Bu parayı da engelli kontenjanından emekli olmak için ödemem gereken primlerin bedelini ödemek için çekmiştim. Bir de engel durumumdan dolayı sağlık masraflarımı kredi kartlarımdan ödedim ve milyarlarca borç içindeyim. Engelli maaşım da bu kredi borcuna kesiliyor.

“BU HALDE NASIL YAŞAYAYIM”

Yetkililere sesleniyorum bana ne zaman geri dönüş yapılacak? Evliyim iki de çocuğum var. Geçinemiyorum. Ne belediyeler ne de İŞKUR bana geri dönüş yapmıyor. Belediyelere gidiyorum, onlar da İŞKUR’a git diyor. Peki soruyorum, ben bu halde nasıl yaşayayım? Engelli vatandaşlar da iş bulamayacaksa kim bulacak? Milyarlarca borçla ve bu engelle bu şekilde yaşayamıyorum. Yetkililere sesleniyorum engellilerin kadrosu genişletilsin çünkü artık bu duruma dayanamıyorum ve ben yaşamak için iş istiyorum” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.