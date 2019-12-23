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Canlı yayında izsiz ameliyat yaptılar

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde konusunda uzman ve tanınmış doktorlar tarafından, Laparoskopik cerrahi çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştay sırasında 2 farklı izsiz ameliyat canlı olarak izlendi
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde yaklaşık son 10 yıldır laparoskopik (kapalı) cerrahi ile yumurtalık kistleri, rahim alma ameliyatları, myom ameliyatları, rahim sarkması ameliyatları ve infertilite (kısırlık) ameliyatları yapılıyor. Önceki gün Türkiye’nin farklı illerindeki üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde görev yapan birçok hekimin katılımı ile Jinekoloji çatısı altında ilk kez Doğal Orifislerden Laparoskopik Cerrahi Çalıştayı gerçekleştirildi.

HIZLI İYİLEŞME SÜRECİ

Çalıştay’da, teorik oturumların yanı sıra, 2 adet canlı cerrahi gerçekleştirildi ve bütün katılımcılar ameliyatları konferans salonundan izledi. Canlı yayında göbek deliğinden ve vajinal yoldan laparoskopik teknik ile 2 adet rahim alma ameliyatı gerçekleştirildi. Laparoskopik ameliyatlar karın ön duvarında büyük kesiler olmadan gerçekleşiyor ve hastalara daha hızlı iyileşme süreci ve daha az ağrı gibi ciddi faydalar sağlıyor.

DAHA AZ AĞRI

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Eğitim Sorumlusu ve Proje Yöneticisi Doç. Dr. Hasan Terzi konuyla ilgili bilgi verdi. Son yıllarda bu tekniğin tüm dünyada popüler olduğunu belirten Terzi, “Yani normal laparoskopi ile gerçekleştirebildiğimiz rahim alma, yumurtalık kisti, myom, rahim sarkması, dış gebelik ve infertilite (kısırlık) ameliyatlarının hepsini izsiz cerrahi ile gerçekleştirebiliyoruz.  İzsiz cerrahi ile iyileşme süreci hızlı, estetik memnuniyet yüksek ve ağrı daha az gerçekleşmekte; bu durumda bayan hastalarımız için büyük bir konfor sağlamaktadır” dedi.

Bugün 16:14 TSİ - Sağlık

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