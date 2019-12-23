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Ağrılılar’dan, miting gibi açılışı

Körfez Ağrılılar Derneği;  Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi üzerindeki dernek binasının açılışını miting havasında gerçekleştirdi. Ahmet Ertem'in başkanlığındaki Körfez Ağrılılar Derneği; bir süre önce ilk kongresini gerçekleştirmişti
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Dualarla yapılan dernek binasının açılışı, İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra konuşan Dernek Başkanı Ahmet Ertem; birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ahmet Ertem, "Büyük bir sorumluluk üstlendiğimizi biliyorum. Bu ulvi ve önemli görevde hep birlikte el ele vererek başarılı olacağız. Amacımız, geçmiş değerlerimizi gelecekte oluşacak değerlerimizle bütünleştirmektir. Yöremizin tanıtımını sağlamak, her yönüyle kalkınmasını sağlamaktır. Dostluğu, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı pekiştirmek istiyoruz" dedi. 

“KÖRFEZ ADETA ANADOLU’DUR”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'te bir açıklama yaparak; birlik ve beraberliğe, sivil toplum örgütünün önemine değindi. Söğüt, "Hemşericilik derneği zordur. Körfez'de 80'in üzerinde dernek var bunların 44 tanesi hemşeri derneğidir. Adeta Körfez bir Anadolu'dur. Dernekler, zenginliğimizdir.  Dernekler, geleneğimizin örfümüzün gelecek nesillere aktarılmasında önemli görevler üstlenmektedir. İlçemiz, derneklerle güzelleşmektedir.' dedi.

PROTOKOL AKINI

Derneğin açılışına; Körfez Belediye Başkanı  Şener Söğüt ve Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yahya Öztürk, Şoförler Odası Başkanı Ali Karadeniz, Pazarcılar Odası Başkanı Zafer Şahin, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü yöneticileri, ilçe milli eğitim şube müdürleri, sendika başkanları, daire müdürleri, iş adamları, sanayiciler, muhtarlar, dernek yönetimi, dernek üyeleri ve çok sayıda davetli topluluğu katıldı. Derneğin açılışı ile ilgili sunumu ise Gazeteci-Yazar Ferhat Ertem gerçekleştirdi. Program, verilen ikramla son buldu.

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